El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) tornarà a presentar candidatura a les eleccions municipals dels proper 28 de maig a l’Ajuntament de Talamanca, després de 8 anys sense ser-hi present, amb Dídac Pozo com a candidat. El municipi es regeix pel sistema de llistes obertes, mitjançant el qual cada votant dona confiança a algun dels candidats o candidates de les diferents candidatures, de manera que són elegits els 5 més votats.

El PSC assegura que ha trobat en la persona de Dídac Pozo «el candidat idoni» per a sumar-se als altres 4 que seran elegits. Nascut l’any 1995 és un petit empresari del sector de la jardineria, amb tasques de manteniment en parcs i jardins municipals, experiència que, segons la formació, «pot ser molt útil si rep la confiança dels seus conciutadans». Segons les mateixes fonts, «és una persona molt coneixedora del poble per estar immers en el teixit social i associatiu, a més d’haver format part del grup de treball, en relació als pressupostos participatius».

Voluntari de l’ADF, és el representant de Talamanca a l’agrupació de defensa forestal del Vallès Oriental. «Entrar a l’ajuntament és una manera de continuar ajudant i participant en la vida del poble, de manera totalment altruista», asseguren. Per això, diuen, Dídac Pozo «es presenta amb ànims de sumar i fer equip amb la resta de membres del consistori». El PSC considera que «és un bon moment per aplegar esforços i pensar en com preservar i fer més atractiu el poble pels que ja hi viuen i per als qui hi venen de segona residència o de pas».