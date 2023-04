La granja Torre de'n Roca de Sallent ha obtingut el certificat AENOR de Llet Beta Caseïna A2, de reconeixement a la qualitat del producte a partir d'una proteïna que n'afavoreix la digestió. La família Bosch, propietària del negoci, ha volgut buscar un atribut diferencial i donar un valor afegit a la llet fresca que produeix, de manera que ramaders i artesans lactis que elaboren sota la marca La Torre, han apostat per aquesta certificació. El projecte ha necessitat al voltant de dos anys de treball conjunt amb la Granja El Soler de n'Hug de Prats de Lluçanès per a seleccionar de manera natural el ramat i convertir-lo exclusivament a A2.

Aquest certificat té com a requisit la garantia que la llet A2 és obtinguda de forma natural a granja, i també garanteix la seva traçabilitat al llarg de la cadena de subministrament. Per a la concessió d'aquest certificat, entre altres qüestions, l'equip auditor d'AENOR avalua a la granja que els processos de selecció de bestiar es realitzen correctament, és a dir, es fan anàlisis genètics del bestiar per comprovar que la seva llet és de tipus A2. Igualment, durant el procés d'auditoria es prenen mostres de la llet, que són analitzades pel laboratori AENOR per determinar que el producte és 100% llet A2.

Els aspectes que més han motivat a La Torre a iniciar la seva conversió cap a la llet A2 han estat la preocupació pel que fa el relleu generacional del sector primari i la necessitat de dinamitzar el consum de productes elaborats al territori. El gerent del negoci, Josep Maria Bosch, apunta que "calen buscar opcions innovadores, de qualitat i amb valor afegit que puguin introduir els joves al sector i que puguin aportar tota la seva formació, empenta i coneixements tecnològics per a enfortir-lo i fer-lo competitiu dins d’aquest mercat tan madur com és el làctic. I alhora, donar riquesa al nostre territori i treballar per a oferir el millor producte possible posant en valor els productes de proximitat i el consum KM0”

Per la seva banda, Ángel Luis Sánchez Cerón, director d’Agroalimentària, Consum i Distribució d'AENOR, destaca que aquesta certificació disponible per a tot el sector lacti “és una eina que reforça i posa en valor els processos d'innovació des de la granja, donant a conèixer al consumidor tant els beneficis derivats de la llet A2 com el caràcter natural del procés, i amb la garantia de trobar-se sota una avaluació i control periòdic a tota la cadena de valor”.

Durant la primera setmana de maig es podrà comercialitzar aquesta llet arreu de Catalunya i s’ampliarà la gama de productes elaborats amb llet A2, com la llet fresca amb cacau i la gama de kefir.