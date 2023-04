Amb motiu de la Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat, que se celebra aquest dijous, es posa en marxa un servei de transport gratuït, pensat especialment per a persones amb mobilitat reduïda, que farà un recorregut pel recinte del Santuari. Es tracta d’un microbús amb capacitat per a 24 persones, elèctric 100%, que farà parades a la plaça de la Creu (davant de les botigues i l’estació del cremallera), la plaça de l’Abat Oliba i la plaça de Santa Maria, i que té l’origen a la rotonda de l’Escolania.

L’horari d’aquest servei de microbús, que s’allargarà fins a l’octubre, serà de les 10h a les 18h (excepte el dia 26 d’abril, que funcionarà de les 12h a les 20h). La posada en marxa es fa coincidint amb la celebració de la Festivitat de la Mare de Déu de Montserrat d’enguany que coincideix amb el 800 aniversari de la fundació de la Confraria de la Mare de Déu de Montserrat, una entitat que va néixer amb l’objectiu d’estendre i facilitar la devoció a la Verge arreu del món. Per aquest motiu, tant a la Vetlla de Santa Maria, d’aquest dimecres, com a la missa de demà, es farà un reconeixement especial a aquesta efemèride. Com cada any, el Museu de Montserrat tindrà entrada lliure aquest dijous.