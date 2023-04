Junts i el PDeCAT coincidiran en la lluita per l’alcaldia en 5 poblacions del Bages

Junts i el PDeCAT, que el 28 de maig concorreran per primera vegada en unes municipals amb formacions separades, coincidiran al Bages en cinc municipis. A banda d’altres partits que també hi aspirin, Junts lluitarà per l’alcaldia enfront de 5 llistes ara vinculades al PDeCAT, que concorren a les eleccions amb el nom d’Impulsem Manresa, Som Sant Fruitós, Futur Sant Vicenç de Castellet, Talamanca Unida i Ara Mura. El PDeCAT també farà de paraigües d’Ara Sant Feliu Sasserra i de Junts per Rajadell, on Junts per Catalunya no presenta llistes (malgrat que en aquest darrer cas hi hagi una coincidència en la nomenclatura).

De fet, el PDeCAT dona suport a formacions que s’apleguen sota la marca de la plataforma municipalista Ara Pacte Local, que la formació ha impulsat juntament amb Ara Catalunya, si bé adopten noms diversos segons cada municipi. Amb tot, Junts manté una presència molt superior en el conjunt de la comarca, i pràcticament quadruplica el nombre de llistes respecte de la nova plataforma. Junts es presenta a 26 dels 30 municipis de la comarca, dos menys que el 2019.

Sant Feliu Sasserra és un municipi que es resisteix a Junts, perquè fa quatre anys que ja no hi va fer llista, i ara l’espai post-convergent l’ocuparà la plataforma vinculada al PDeCAT. Fa quatre anys, Junts tampoc no va tenir candidatura a Fonollosa, que ara la recupera, però en canvi, no es presentarà a Castellbell i el Vilar, (i tampoc a Aguilar de Segarra i Rajadell). En aquest últim municipi és on Junts més hauria notat el divorci entre les dues formacions, tenint en compte que havia estat un feu que tradicionalment aglutinava tot l’espai convergent i que ara hauria acabat heretant la nova marca vinculada al PDeCAT. Ho admet el coordinador de Junts a la comarca, Antoni Massegú, que a part d’aquest cas no veu altres perjudicis derivats del fet de no anar plegats. A Aguilar, diu que s’ha apostat per una llista «de poble» no lligada a partits, i a Castellbell, membres de l’òrbita de l’antiga convergència ara s’han vinculat a ERC, i Junts no ha trobat prou gent per fer llista. En aquest sentit, Massegú explica que «cada cop és més difícil fer llistes i trobar gent que es vulgui involucrar en la política municipal», però ho desvincula del divorci amb el PDeCAT i ho atribueix a altres motius que afecten la política en general, ja sigui «per la gent que està desenganyada» amb tot el que va envoltar el procés a partir del 2017, o per «altres que volen canvis al seu poble però no es volen lligar amb la política».

Sense ombres

Si bé les dues formacions competiran entre elles en cinc municipis, Massegú no tem que això els faci ombra quant al còmput total de vots perquè la presència de Junts continua sent molt superior. Diu que en ciutats com Manresa ja hi ha hagut casos amb dobles opcions similars amb possibilitats de dividir el vot, com ara amb les primàries de fa quatre anys o amb candidatures veïnals, sense que hagi comportat un transvasament important de vots.

Per la seva banda, la coordinadora de les candidatures d’Ara Pacte Local al Bages, Ivet Castaño, assegura que l’objectiu de la plataforma és «potenciar projectes municipalistes». Explica que el paper del PDeCAT dins d’aquesta coalició és «molt instrumental», ja que posa a la disposició d’aquestes candidatures els drets electorals que tenia el partit en les eleccions del 2019. La coordinadora subratlla que «hem volgut fer aquesta coalició per posar tot aquest bagatge polític a disposició de qui volgués continuar fent política a tots aquests municipis que han volgut sumar-s’hi». Destaca també que és una «coalició amb un fil ideològic, dins un espai de centre, però sense interferències polítiques i cada municipi té el seu projecte».

Assegura que la plataforma «dona cobertura a totes aquestes candidatures que volen un suport i un aixopluc, però al final cadascú manté la seva independència municipal i política». Castaño reconeix que fa quatre anys, quan les dues formacions de l’òrbita post-convergent anaven de bracet, «la nostra ambició era una altra i ara el nostre objectiu és donar cobertura i fer un acompanyament a projectes polítics municipals i posar la nostra expertesa al seu servei. Aspirem a construir un projecte des de la base i anar-lo enfortint a mitjà i a llarg termini».