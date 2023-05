Callús ha fet un viatge en el temps dècades enrere per reviure la inauguració de la fàbrica nova que va dotar de vida el poble bagenc durant dècades. La Fira de les Filadores, caracteritzada per una ambientació que correspon als segles XIX i XX i per les diverses escenes teatralitzades, s'ha desenvolupat amb un bon seguiment de públic.

Els núvols i quatre gotes de pluja a l'inici de la fira han preocupat en un principi però al llarg del matí ha anat sortint el sol i el temps ha acompanyat. La crida de l'agutzil ha donat inici a la fira, seguit de l'entrada de les treballadores a la fàbrica i l'arribada dels rics en un carro de l'època. Les escenes teatralitzades representaven diversos moments de la vida quotidiana de l'època protagonitzades per diferents personatges. En aquest sentit s'hi han pogut veure les converses dels homes a la taverna, l'esmorzar de les filadores fent una mica de safareig i parlant de la seva feina a la fàbrica i també les converses entre l'amo el mossèn i la dida, criticant el moviment sindicalista. També hi han tingut participació les puntaires, que han representat el pas previ a la inauguració de la Fàbrica Nova a càrrec de l'alcalde. En aquell moment, i després d'un míting feminista d'Ángeles Lopez Ayala, han arribat les actuacions culturals amb els gegants del poble, el ball dels dansaires i l'actuació de la coral Romança. La Fira de les Filadores de Callús va néixer el 2019, agafant el relleu de la fira de Primavera, però va patir un hiat obligat a causa de la pandèmia de la covid-19. Tot i això, tant en l'edició passada com en aquesta s'ha mantingut l'interès i la participació de la primera edició.