Els propietaris dels boscos cremats pel foc del Bages en plantegen una reforestació natural

El pla de recuperació de l’àrea forestal afectada per l’incendi del Bages del juliol passat, que afecta per complet propietaris particulars, passarà per una mínima replantació, pràcticament inexistent, i l’objectiu prioritari serà el de protegir el sòl per tal de conservar la seva fertilitat i afavorir la regeneració de la coberta vegetal. Amb aquesta acció es vol incidir en dos aspectes: la recuperació natural del bosc, ja que es considera propici per tal com funciona el mecanisme de regeneració del pi blanc, que és el clarament predominant, i, alhora, poder plantejar la restauració d’antics paisatges agraris.

L’incendi que va tenir el seu màxim impacte els dies 17 i 18 de juliol va afectar més de 1.800 hectàrees de massa forestal repartida entre cinc termes municipals (Talamanca, el Pont de Vilomara i Rocafort, Sant Fruitós de Bages, Sant Vicenç de Castellet i Manresa), bona part dels quals estan agrupats al Bages dins de l’Associació de Propietaris forestals Valls del Montcau, que és membre de Boscat, entitat que juntament amb la Diputació i els Ajuntaments està impulsant i coordinant aquest projecte de restauració. Un pla de per recuperar el territori cremat que consistiran, principalment, a retirar part dels arbres morts i protegir el sòl fèrtil, ja que, després d’un incendi forestal, desapareix tota la coberta vegetal que protegeix el sòl de l’erosió i que pot provocar la desertificació. Aquest sol fèrtil es per a la regeneració es promou tallant i trossejant la fusta cremada i deixant les restes escampades uniformement sobre el terreny. El projecte parteix de la base que en aquest cas no és necessari plantar arbres, malgrat en incendis precedents al Bages produïts a final del segle passat sí que s’havia optat per aquesta via, totalment o parcial. El motiu que s’esgrimeix, fruit també d’aquestes experiències anteriors i de l’evolució que han tingut les masses forestals en aquells casos, és que el pi blanc és l’espècie que predominava al bosc cremat en l’incendi del juliol passat i quan crema, deixa anar les llavors de les pinyes d’on naixeran els futurs arbres. Aquestes pinyes estan sempre tancades quan el pi es viu i només s’obren quan el pi crema (pinyes seròtines). A més, els experts consideren que, a diferència de plantar arbres, els pins que neixin d’aquestes llavors seran arbres amb més probabilitats de sobreviure, «perquè estan 100% adaptats al medi». També es valora la necessitat que el pi blanc sigui l’espècie que torni a predominar en aquests boscos en el context actual, perquè es considera l’arbre més preparat per al canvi climàtic, per la seva resistència a la sequera i també al foc. Fent accions per evitar la pèrdua de la primera capa de sòl fèrtil, es considera que el bosc es reproduirà majoritàriament per sí mateix, tot i que sí que es valora fer plantacions en zones puntuals que es consideri que poden tenir alguna dificultat de regeneració o per a una funció específica. A més de la recuperació del sòl fèrtil, les actuacions, també tenen com a objectiu garantir que les persones i vehicles puguin transitar per la zona amb seguretat, la recuperació d’hàbitats i la conservació de la fauna vertebrada i invertebrada i evitar la proliferació de plagues d’insectes perforadors. D’altra banda, l’Associació de propietaris Valls del Montcau, veu l’incendi com a una oportunitat per modelar el paisatge del futur en quant a la planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge, la regeneració de la coberta vegetal, la reducció de l’erosió i conservació de la fertilitat del sòl, l a conservació de la fauna vertebrada i invertebrada, la reducció del risc d’incendi posterior, la preservació dels hàbitats fluvials i de ribera, la restauració i recuperació del patrimoni agrari i cultural, reduir el risc d’incendi en els boscos no cremats de la zona i la recuperació de terres agrícoles i la millora de les condicions de desenvolupament de les activitats agràries i vinculades als espais rurals. L’Associació de propietaris forestals Valls del Montcau agrupa propietaris forestals dels municipis de Talamanca, Mura, Navarcles, Pont de Vilomara i Rocafort, St Fruitós de Bages, Manresa i Sant Llorenç Savall i pertany a la Federació catalana d’associacions de propietaris forestals. L’objectiu de l’associació és promoure la gestió agroforestal sostenible i silvipastural mancomunada davant les amenaces d'incendis forestals i del canvi climàtic, fomentant la biodiversitat, l'optimització dels recursos hídrics, la conservació del sòl, la bioenergia, la bioeconomia i la inserció sociolaboral de joves en risc d'exclusió social i laboral.