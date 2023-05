La Fundació Catalunya La Pedrera ha convocat per al dissabte 27 de maig a Montserrat, sortint de Can Maçana, una jornada popular de recerca biològica, internacionalment coneguda com a BioBlitz. Es tracta d’una activitat de ciència ciutadana i descoberta de la natura on científics que estudien grups específics de flora i fauna expliquen com identifiquen tots els organismes vius que es troben en una àrea determinada. De la mà d’especialistes, els participants podran prendre part en diversos itineraris per tal de descobrir el màxim nombre d’espècies tant d’animals com de plantes i líquens, tot aprenent sobre les tècniques d’estudis científics de camp.

Es realitzaran 7 itineraris d’unes 2 hores de durada cadascun, que els participants poden escollir: Líquens, vegetació, insectes, ocells, mamífers, ratpenats i papallones nocturnes. Les dades de camp obtingudes es compartiran amb els participants i en bases de dades sobre biodiversitat internacionals. Com a activitat paral·lela de lliure accés, científics del Centre de Recerca en Aplicacions Forestals (CREAF) oferiran un taller sobre l’App de ciència ciutadana RitmeNatura. La jornada començarà a quarts de 10 del matí amb el registre i benvinguda i l’inici del primer torn d’itineraris: vegetació, insectes, ocells i anellament d’ocells, mamífers i líquens. Poc abans de les 12 tindrà lloc el taller, i de 12 a 2 es farà el segon torn d’itineraris, que repetirà el primer. El tercer es farà de les 9 a 2/4 d’11 de la nit, ja que serà de rat-penats i papallones nocturnes. Hi col·laboren el Geoparc de la Catalunya Central, el CREAF, el Parc Natural de la Muntanya de Montserrat i l’Ajuntament del Bruc.