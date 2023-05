Talamanca, que funciona amb un sistema de llistes obertes per escollir cinc regidors, arribarà a les eleccions municipals del proper 28 de maig amb un acord previ entre tres de les quatre forces que hi concorren. Els dos integrants de Talamanca Unida-Ara Pacte Local (vinculat al PDeCAT i liderat per l’actual alcaldessa, Rosa Verneda), i l’únic candidat que tenen tant Junts com el PSC, han format una coalició preelectoral que volen mantenir tot el mandat, i que deixa al marge els quatre aspirants de Fem Talamanca (ERC).

Malgrat que cadascú es manté com a representant del partit que integra, aquesta coalició funciona sota un mateix paraigües amb el nom d’una de les parts, Talamanca Unida, i és el que es visualitza en tot el que fan. Tots quatre apareixen en un sol cartell, i entre tots, han elaborat un únic programa, que tot l’equip, plegat, reparteix per les cases amb un porta a porta. A més, proporcionen la papereta de votació ja els quatre noms marcats per a qui decideixi utilitzar-la. I és que, com que Talamanca té menys de 250 habitants, les eleccions funcionen com un règim de consell obert, en què hi ha una única papereta amb tots els noms de les persones que hi concorren perquè els electors els triïn amb un sistema majoritari de llistes obertes. En aquest cas hi ha vuit noms, dels quals se n’han de marcar fins a un màxim de quatre, i els cinc més votats seran els regidors que integraran el consistori.

L’aliança va sorgir ja fa unes setmanes, fruit de «la voluntat de formar un equip encara que sigui des de partits diferents», sosté Verneda. «Ens hem ajuntat per qui som, i no pels partits que representem», afegeix, i en aquest sentit assegura que «primer vam decidir les persones, i després vam buscar els partits». De fet, tots quatre es presenten com a independents, però van considerar que «tenir varis partits va bé com a poble, per subvencions, contactes, i perquè és més fàcil que se’ns escolti més», apunta.

Fins fa un any, Talamanca havia tingut d’alcalde l’històric Josep Tarín, que ho era des del 2003, si bé el partit que ell encapçalava (CiU o les formacions hereves), hi governa des del 1987. Verneda, que el va rellevar després que ell va fer un pas al costat per quedar-se com a regidor, serà la nova alcaldessa si els quatre aliats aconsegueixen la majoria, que deixaria Fem Talamanca a l’oposició.

«Ens pot fer mal»

Fem Talamanca veu aquesta aliança com «una mala jugada contra nosaltres que ens pot fer mal», en el sentit que «pot minvar una mica les nostres possibilitats», apunta el seu cap de llista, Salvador Mañé. Considera «violent» que els quatre candidats [aliats] es presentin amb el porta a porta en domicilis de persones que en alguns casos «no coneixen de res, amb una papereta que ja ve marcada», i ho compara amb una estratègia de «compra de vots». Assenyala que, en canvi, «no han fet cap presentació pública», a diferència del seu partit, «que si que n’hem fet perquè anem de cara i volem parlar amb el poble».

Mañé apunta que aquesta actitud respon a una necessitat d’evitar crítiques al govern de Tarín: «Saben que rebrien pel que van prometre fa quatre anys i no s’ha fet. És com voler netejar la imatge, quan resulta que mantenen de candidata l'actual alcaldessa» que va proposar el mateix Tarín.