Els cinc candidats a l’alcaldia de Santpedor coincideixen que la falta d’habitatge de lloguer assequible, especialment per als joves, és un dels principals problemes que afronta el municipi, però no es posen d’acord a l’hora de trobar-hi la solució. Aquest ha estat el tema central que han abordat Agustí Comas (ERC), Roser Llobera (Sumem x Santpedor, vinculat a Junts per Catalunya), Rubèn López (CUP), Ismael Merinas (Santpedor en Comú Podem) i Dani Davins (Santpedor És un Altre Món) en el debat electoral de Ràdio Santpedor que aquest diumenge els ha enfrontat sota les voltes de l’ajuntament, davant de dues-centes persones que han omplert la plaça Gran U d’Octubre per seguir-lo. El debat ha servit per visualitzar la sintonia entre els socis de govern d’ERC i Junts davant de la resta de partits.

El més incisiu ha estat el candidat del principal partit de l’oposició aquest mandat, la CUP, que denuncia que “som el poble amb el lloguer mitjà més alt de la comarca i els joves no s’hi poden quedar a viure” i acusa el govern municipal d’Esquerra i Junts de no haver aplicat cap política d’habitatge en els darrers quatre anys. Rubèn López proposa que l’Ajuntament compri habitatge a partir del tempteig a grans tenidors de pisos buits i creï “una oficina local d’habitatge, amb personal tècnic, que es dediqui a cuidar els espais permanentment tancats perquè tinguin una sortida amb un lloguer social”. Els comuns també aposten per crear aquesta oficina municipal i es queixen de la inacció de l’actual equip de govern. Ismael Merinas reclama, a més, que “s’apliqui la llei de l’habitatge i es declari Santpedor zona tensionada per tenir eines per treballar-hi des de l’Ajuntament”.

El primer tinent d’alcalde i candidat d’Esquerra ha replicat les crítiques posant en valor que “Santpedor està creixent, hi ha una revitalització de la construcció, s’han fet pisos nous i estan plens”. Agustí Comas discrepa sobre la necessitat d’aquesta oficina: “Més que crear una nova estructura, el que cal és que personal tècnic que ja tenim a l’Ajuntament faci aquest enllaç” entre els qui busquen pis i els propietaris. Tot i això, coincideix amb l’oposició que “hauríem d’oferir aquest servei municipal d’habitatge on podríem aglutinar un cens de pisos, fer de mediadors i posar en contacte gent que té pisos i gent que en vol comprar”.

Limitar la circulació en cotxe pel centre genera consens entre els cinc candidats a l’alcaldia

La candidata de Sumem x Santpedor i actual regidora al govern municipal veu inviable l’oficina: “Santpedor és un poble petit per tenir una estructura tan idíl·lica”. Tot això, Roser Llobera també admet que “ens preocupa que la gent marxi del poble, però l’oferta i la demanda del mercat és la que mana” i creu que “sent un tema de competències supramunicipals, el que podem fer és recórrer a la col·laboració publicoprivada i ampliar ajuts a famílies vulnerables”. Al seu torn, el candidat de Santpedor És un Altre Món (SEAM), el partit municipalista que s’estrena en aquestes eleccions, proposa crear ajuts a la rehabilitació i implantar un sistema de masoveria urbana per tal de “buscar persones que, a canvi d’arreglar la casa, hi puguin viure”.

Més enllà d’aquesta qüestió, un altre tema que ha provocat topades entre candidats han estat les comunicacions. Agustí Comas planteja negociar amb la Generalitat la construcció de la ronda sud que preveu el planejament local, i que desviaria el trànsit que hi ha a l’accés del municipi, a la cruïlla entre la carretera de Manresa i les de Navarcles i Callús. L’alcaldable republicà sosté que “en hores punta el punt d’entrada està sent molt atapeït i hem de tenir clar que no tot el pas de vehicles acaba entrant al poble”. Dani Davins li ha recordat que, segons el planejament, aquesta infraestructura afectaria la zona esportiva: “Demaneu la ronda sud, però ho sabeu, oi, que passa pel mig del camp de futbol?”. Comas ha respost que “El projecte inicial era de doble carril, però n’hi ha un avantprojecte d’un sol carril que no afecta el camp. No hi hauria cap problema per fer-lo”.

En canvi, la qüestió que ha generat més consens ha estat encetar un debat públic sobre la pacificació del barri antic del poble, en què ara circulen lliurement els cotxes tot i ser una zona prioritària per a vianants. Tal com ha exposat Llobera, “Els veïns i l’associació de comerciants CUSA ens demanen que impulsem un procés participatiu perquè el nucli antic sigui segur; aquest canvi hauria de ser una prioritat”. Agustí Comas s’hi ha sumat tot i afegir que “ha de ser un tema de consens, tots ens hi posaríem d’acord, i cal tenir el suport de la gent que hi viu”. Ismael Merinas lamenta que el barri antic “és una zona de vianants però no ho sembla” i “ho hem de fer 100% de vianants, amb temps, perquè s’hi adaptin els comerços”. Dani Davins defensa que s’avanci en aquesta direcció, eliminant el desnivell de les voreres, però “s’ha de parlar amb tothom per arribar a un acord”. El cap de llista de SEAM, a més, planteja recuperar les zones blaves perquè “ens agradaria que hi hagués una rotació de vehicles” durant l’horari comercial. El candidat de la CUP ha defensat un urbanisme feminista que tingui en compte la pacificació i també l’accessibilitat i la il·luminació dels carrers.

En el que hi ha hagut menys concreció és en els pactes postelectorals, tot i que s’han llançat alguns senyals. L’actual aliança entre Esquerra i Sumem x Santpedor no ha donat signes d’esgotament, més aviat al contrari. Llobera ha assenyalat que a l’hora de pactar “estem oberts a parlar amb tothom però tindrem en compte la clau del poble i també la clau de país; hi ha línies vermelles”. I també ho ha confirmat Comas quan ha coincidit que “tancarem acords amb qui tingui en compte la clau nacional; amb algú que no cregui en la independència ni en la defensa del català a les escoles ja no hi pactarem”. En canvi, s’han fixat vetos creuats entre els partits actualment a l’oposició i fora de l’Ajuntament. López ha deixat clar que la CUP “tenim com a prioritat pactar amb partits d’esquerres independentistes” i “amb SEAM no hi pactarem, perquè tenen influències del PSOE i de Societat Civil Catalana i tenen un programa amb què no hi tenim res a veure”. Davant d’això, Davins ha contestat que “Som un partit municipalista amb gent de tota mena, ni de dretes ni d’esquerres” i reconeix que “és veritat que jo havia estat a les llistes del PSC” però ha negat la connexió amb SCC. I ha etzibat al candidat de la CUP que “si no vol pactar amb nosaltres ja no li trucaré” després de les eleccions. Els comuns, en canvi, s’han mostrat disposats a entendre’s amb tothom.