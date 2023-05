La bona sintonia que ERC i Junts (Sumem x Santpedor Junts) van posar de manifest en el debat públic que va tenir lloc fa vuit dies i que dibuixava un horitzó força planer per reeditar el pacte que han mantingut en aquest mandat té els números per posar-se en pràctica. Esquerra s’ha mantingut com a primera força amb idèntic nombre de regidors que en els últims 4 anys (5 de 13). Per tant, lluny de la majoria absoluta que havia tingut en altres temps, però alhora suficients per obtenir-la amb una aliança amb els que actualment son els seus socis, malgrat aquests (Junts) han patit una davallada que els ha portat a perdre un representant (de 3 passen a 2).

D’aquestes eleccions destaca la potent irrupció d’una llista debutant, els independents Santpedor És Un Altre Mon (SEAM), que esdevé segona força amb un total de 4 regidors. Tanmateix, Esquerra sembla tenir plenament garantida l’alcaldia, no només per la bona sintonia mostrada vers Junts en el debat, sinó també perquè l’aliança alternativa per assolir una majoria absoluta passa per un tripartit pràcticament impossible de lligar entre SEAM, Junts i la CUP. Per tant, tot apunta que Esquerra podrà mantenir una alcaldia, la de Santpedor, que ostenta des del 2003 amb Laura Vilagrà i Xavier Codina, però ara amb nou candidat, l’expresident comarcal Agustí Comas.