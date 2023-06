Avinyó ha completat l'estesa de la xarxa municipal de fibra òptica al nucli d’Horta d'Avinyó, que va des del carrer Nou fins al de Sant Jaume, passant per la plaça de l'església i el carrer de Dalt. La nova xarxa serà operativa quan la Generalitat, a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, executi les obres connexió d'Avinyó amb Horta fent l'estesa de fibra òptica per la carretera B-431, una actuació prevista pels mesos vinents, segons fonts municipals. L'estesa s'ha fet amb tubs soterrats mitjançant microrasa seguint les pistes que uneixen els carrers d'Horta i té una longitud total d'uns 1.400 metres. La xarxa conté la fibra òptica i els punts de connexió per les escomeses que donin servei als futurs usuaris. L'obra, promoguda per l'Ajuntament d'Avinyó, ha suposat una inversió de 64.147 euros i ha estat finançada per la Generalitat dins el Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).

La xarxa del CTTI anirà des de la masia Abadal fins al carrer Nou, davant el Centre cívic, i en el trencant del camí de l'església es connectarà amb la xarxa que ara l'Ajuntament ha acabat d'instal·lar. La xarxa municipal de fibra òptica és propietat de l'Ajuntament d'Avinyó i posada a disposició dels operadors de telecomunicacions. Gestionada des de la capçalera situada a l'edifici consistorial arriba a tots els carrers del nucli urbà, a totes les zones industrials, a totes les masies de Relat (mitjançant antena) i ara arribarà a Horta d'Avinyó. Actualment, són dos els operadors que utilitzen la xarxa municipal, però hi ha capacitat per encabir-n'hi més. L'avantatge d'una xarxa neutra és que s'evita la invasió de caixes i cablejats per les façanes de les cases i pels carrers que cada operador posaria pel seu compte. I, a més, es té la garantia que una part del que paguen els usuaris (particulars i empreses) es queda al municipi per mantenir i millorar la infraestructura que estan usant.