El segon mandat d'Alba Pérez com a alcaldessa de Navarcles ha començat amb escassos vuit minuts de retard i sota l'atenta mirada d'una vuitantena de navarclines i navarclins que omplien la sala de plens del consistori local. Una legislatura, la segona consecutiva després d'assumir el càrrec fa un any, que entoma amb "la convicció de comptar amb un gran equip de govern per oferir el millor a tota la gent de Navarcles".

Durant l'acte de constitució de l'alcaldia i després de prometre les obligacions del càrrec, els diferents grups amb representació escollits a les urnes, han pogut dir-hi la seva i presentar el seu candidat. Tots quatre, Ara Navarcles amb 6 representants, Junts per Navarcles amb 3, el Partit dels Socialistes per Navarcles amb 2 i Navarcles En Comú Podem també amb 2, han assegurat que sentien la necessitat de proposar un nom. Una circumstància, que semblava indicar que les previsions d'un govern en minoria per part d'Ara Navarcles encapçalat per Pérez s'acabarien complint.

Abans de les votacions que determinarien l'alcalde o alcaldessa, els quatre partits han donat volgut agrair els seus votants la confiança dipositada en ells, en forma de vot. El portaveu d'Ara Navarcles, ha destacat "l'aportació imprescindible de cada membre de dins i fora del grup, que ha permès que poguessim governar". Un govern, diu que "posarà les persones al centre de la política municipal". En relació amb el fet que hauran de governar en minoria, el portaveu del grup guanyador ha estès la mà a tots els grups amb representació, i els ha ofert "una participació real de totes les decisions que s'hagin de prendre des del consistori".

Al seu torn, el representant de Junts per Navarcles ha iniciat el seu discurs amb unes paraules dirigides a la resta de grups que han aconseguit representació, i lloant la seva tasca. Aleshores, però, el discurs ha virat cap a una perspectiva crítica referent a la gestió de l'anterior equip de govern. El portaveu de Junts, ha conclòs la seva intervenció definint de "responsable i respectuosa, però tossuda" la seva tasca des de l'oposició. Els socialistes també hi han dit la seva, i s'han mostrat preocupats per l'alt índex de no participació que es va registrar al poble (49%). Tot i això, la portaveu del grup ha destacat la importància de la política municipal, i la seva postura "propositiva, però també fiscalitzadora" des de l'oposició. Navarcles en Comú Podem ha accentuat l'orgull "d'haver millorat la vida dels navarclins en la darrera legislatura" i s'ha mostrat predisposat a "repetir l'anterior pacte de govern". Des de l'oposició, però, han assegurat que seran "constructius i propositius".