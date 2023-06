Sant Fruitós de Bages prepara una nova edició de la Festa Major, que celebrarà durant una setmana sencera, a partir de dimarts, 27 de juny, i fins al 3 de juliol, amb els escenaris del Cobert de la Màquina de Batre i el Bosquet com a punts principals del programa.

L'arrencada inicial, del 27 al 29 de juny, es farà amb la festa major infantil, el Batibull, amb diverses propostes que es desenvoluparan a la tarda sota el Cobert de la Màquina del Batre. El tret de sortida el donaran dimarts els personatges de la festa amb el Batibull d'animació, en què el fruitós, del Benet i la Nita protagonitzaran una cercavila amb Pep Callau i els Pepsicolen, i els Asmodaics i Goliaters; i que acabarà amb l'espectacle de màgia Live!, de Jordi Quimera, amb il·lusionisme i grans dosis d’humor. L'endemà, la jornada es dedicarà al circ, a càrrec de Circ Pistolet amb Sabanni, que també oferirà un taller de circ familiar. Finalment, el Batibull de Ballaruga tancarà els actes infantils, dijous amb la cantautora Lali BeGood, que presentarà el seu espectacle Funtàstic. Igualment, hi haurà un taller de fer bombolles de sabó a càrrec de l’espai socioeducatiu Cal Clic.

Paral·lelament, dimarts a la nit ja es farà un primer tast d'activitats adreçat al públic més adult, amb la tradicional banyada nocturna entre 2/4 d'11 de la nit i la 1 de la matinada a les piscines, on també hi haurà inflables aquàtics i l'animació d'un Dj. L'aforament és limitat, i el preu de l'entrada (2 euros, es destinarà a la Cavalcada de Reis).

Festa gran amb actes diversos

La Festa Major pròpiament d'adults començarà divendres, 30 de juny, també sota el Cobert del Batre, amb la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Sant Fruitós, i sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa. A 3/4 de 12, l'espai quedarà lliure per al concert jove amb Roba Estesa, que presentarà el seu darrer treball, seguit de la sessió musical de DJ Arzzett, fins a 2/4 de 2 de la matinada. Paral·lelament, des de les 9 el Bosquet es convertirà en l'escenari de la Festa Andalusa, amb quadres de ball a càrrec de la Escuela de Baile Lourdes Jiménez, i amb la rumba dels santjoanencs El Quinto Carajillo.

La música tornarà a ser una part protagonista l'endemà, amb una sessió de country i ball en línia a les 8 del vespre a la pista del Bosquet, mentre al Cobert de la Màquina de Batre hi haurà festa i música non-stop fins ben entrada la nit. A partir de 2/4 de 12 actuarà la formació femenina COCO, amb la santfruitosenca Clara Oliveres, i agafarà el relleu el DJ Roger Jofre, qui punxarà fins a 2/4 de 4 de la matinada.

Diumenge serà el torn de la cultura popular, amb una matinal sota el Cobert del Batre a partir de les 12, que inclourà les danses tradicionals de l’Esbart Som Riu d’Or i el ball dels Gegants del municipi. Tot plegat donarà lloc a un vermut popular amenitzat pel Club de la Guitarra, mentre que a la tarda s'oferiran actuacions de dansa i gimnàstica a la pista de l’escola Monsenyor Gibert, amb els grups del gimnàs V2O. I com ja és tradicional, durant la mateixa tarda també hi haurà el concert de Festa Major, a les 7 i sota el Cobert, enguany amb l'orquestra Swing Latino. La vesrió de nit, a partir de les 10, enguany comptarà amb una breu exhibició de balls a càrrec de l’escola Royal Dance.

El jazz com a novetat

La principal novetat de l'edició d'enguany arribarà l'últim dia de festa, dilluns 3 de juliol, amb un concert de tarda que porta per nom Jazz Escriny. Es tracta d'un concert d’estàndards de jazz format per 14 peces harmonitzades per David Martell i sota la direcció de Marc Reguant. Serà a les 7 de la tarda sota el Cobert.

A partir de les 9 del vespre, hi haurà un sopar de carmanyola en què s'anunciaran les propostes guanyadores de la tercera edició del pressupost participatiu del municipi. I finalment, el programa s'acabarà amb una nit d'humor, que aquest any portarà a l'escenari del Cobert a Toni Albà amb el seu espectacle Locus Operandi.

Tornen les visites guiades

La matinal del dissabte 1 de juliol començarà amb una proposta que es va iniciar la passada festa major: les visites guiades a espais desconeguts tornen a figurar en el programa d'enguany, després de l'èxit de la festa major passada. Serà durant la matinal de dissabte, i aquesta vegada es visitarà el campanar de l’església, una torre quadrangular que s’alça en aquest edifici que està declarat com a bé cultural d’interès local. Les visites seran de les 9 a les 11 del matí i caldrà reservar prèviament entrada. L’accessibilitat a aquest emplaçament és limitada, per la qual cosa es tracta d’una activitat no adreçada per persones amb mobilitat reduïda.

En el context festiu també es preveuen altres propostes, com la segona marxa popular Caminem amb Orgull , el dimecres 28 de juny, amb sortida a les 8 del vespre sota el Cobert i posterior sopar amb sessió de DJ. Aquesta proposta se celebra en el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

D'altra banda l'endemà el Bosquet es convertirà un any més en l’escenari del 7 de tapes i 7 de vins, una vetllada on es combinen propostes gastronòmiques i de vins de diferents DO en una vesprada amb ambientació musical a càrrec de DJ..

Les activitats nocturnes comptaran amb un punt lila per tal de poder garantir un espai d'oci lliure de violències sexuals i també amb la presència dels àngels de nit qui vetllaran per oferir informació als i les joves sobre consum responsable, comportaments sexistes, o situacions que es poden desenvolupar en els espais de festa.