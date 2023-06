La línia de Ferrocarrils del Bages i l'Anoia arribarà al centre de Barcelona el 2028

La línia de Ferrocarrils de la Generalitat que connecta el Bages i l’Anoia amb l’àrea metropolitana arribarà al centre de Barcelona a mitjan 2028. És el termini que ha anunciat el Govern, que n’acaba d’adjudicar les obres. Un projecte que suposarà una important transformació de les prestacions d’aquesta línia, però que també caldrà veure quina reconfiguració suposa del servei, ja que en un dels plans ferroviaris de la companyia es posava damunt la taula la possibilitat (denunciada en el seu moment pel PSC de Manresa) que, quan es culminés aquest perllongament, els trens que sortissin des de totes dues comarques haguessin de fer un transbordament a Martorell per seguir el trajecte cap a Barcelona.

De moment, el que ha fet ara el Departament de Territori és adjudicar, per un import de 300 milions d’euros, l’obra principal per a la connexió de les línies Llobregat-Anoia i del Vallès, a Barcelona, que inclou la construcció d’un túnel de quatre quilòmetres i tres noves estacions i la reforma de dues d’existents. Els treballs s’han adjudicat amb un termini d’execució de 58 mesos, amb la previsió que comencin a finals d’aquest estiu. Sumant-hi la inversió de les tasques de desviament de serveis que estan en marxa i la resta de projectes impulsats, aquesta actuació comportarà una inversió global de més de 400 milions.

Les obres ara adjudicades consisteixen en el perllongament de la línia de Ferrocarrils Llobregat-Anoia des de l’estació de plaça Espanya (que és on ara acaba el seu recorregut) fins a connectar-la amb la línia del Vallès a l’àmbit de l’estació de Gràcia. Així, es perforarà un nou túnel mitjançant tuneladora, que tindrà quatre quilòmetres de longitud i 10 metres de diàmetre d’excavació. En el seu recorregut, el nou tram ferroviari comptarà amb tres noves estacions i tres sortides d’emergència de túnel a carrer.

Pel que fa a les estacions, n’hi haurà tres de nova construcció, Hospital Clínic, Francesc Macià i Gràcia. Addicionalment, es remodelaran les estacions de Plaça Espanya i l’actual de Gràcia.

La de plaça d’Espanya és en aquests moments punt d’inici i final de la línia Llobregat-Anoia. Les obres comportaran la remodelació d’aquesta estació que forma part d’un potent intercanviador del sistema de transport públic, on conflueixen diverses línies d’FGC, i les línies 1 i 3 de Metro. Així, es perllongaran dues de les quatre vies que hi ha actualment a l’estació de Ferrocarrils, se n’ampliarà el vestíbul i es reconfiguraran els accessos i connexions entre els diferents nivells.

A més de l’obra d'infraestructura que ara s’adjudica i que correspon al gruix de la connexió de les línies d’FGC, el Departament de Territori treballa en els projectes d’instal·lacions ferroviàries, via i catenària i d’arquitectura de les estacions.

Ferrocarrils assegura que la connexió de les línies del Vallès i del Baix Llobregat-Anoia «millorarà el servei ferroviari, estalviant temps de recorregut a les persones usuàries que actualment han de fer transbordament, i obrirà noves possibilitats en la intermodalitat del sistema, ja que les noves estacions facilitaran l’intercanvi amb l’L5, el tramvia i altres línies d’FGC». Tanmateix, caldrà veure quina és la configuració final del servei quan la línia tingui en marxa la nova estructura, i de quina manera concreta afecta els trens que fan el recorregut des de o fins a Manresa i Igualada.

El que va alertar ara fa un any el PSC de Manresa és que una proposta inclosa al Pla d’Actuació dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 2022-2026 plantejava que de Martorell a Manresa es consideraria un servei ordinari de rodalies. De manera que a Martorell finalitzaria la línia de Manresa, la R5, i començaria el servei de metro metropolità. El mateix passaria amb la línia d’Igualada, l’R6. La resposta de la companyia va ser que no hi ha cap decisió presa al respecte, que «no és un projecte formal ni s’ha presentat oficialment, sinó que és una aproximació a la reforma de la millora del servei», i que era un dels diversos escenaris plantejats per estudiar-los i avaluar-los.