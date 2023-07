Una descoberta arquitectònica, cultural i natural a través del joc i de les noves tecnologies. És la proposta que fa Sallent, en la línia de treball per la promoció turística, amb una iniciativa que planteja diverses rutes autoguiades i tematitzades que es poden fer al municipi. Es poden dur a terme tant a peu com en bicicleta, són de caire familiar i només es necessita descarregar l’App en un dispositiu mòbil per poder-les portar a terme.

En un fulletó que ha editat el consistori se n’ha recollit quatre de les que es poden fer, escanejant per a cadascuna d’elles un codi QR. Son propostes, segons destaquen fonts municipals, per descobrir el patrimoni natural, històric i cultural «garantint el coneixement i fomentant el respecte cap al territori» i pensades per gaudir cadascú al seu ritme, «d'una manera còmode, de l’observació i l'escolta de la natura del patrimoni i de la història».

Una de les propostes és El joc del Boix de Sallent», que recrea un personatge lligat a una de les tradicions més emblemàtiques i identificatives del municipi, la de les Enramades de Corpus, que permet descobrir trets històrics i culturals de Sallent tot passejant per dins del poble. És un joc de pistes on cada pregunta té un premi per poder guarnir cadascun dels carrers per a les Enramades. El joc ofereix la descoberta virtual, amb imatges de 360 graus i informació, d’alguns dels espais més rellevants del nucli urbà, com l’entorn del tram urbà del Llobregat, la casa Arau, el parc municipal Pere Sallés, o la casa museu Torres Amat. Aquesta darrera és una dels equipaments turístics que més s’ha reforçat en els últims anys, ja que a banda de les plantes nobles, ara fa just un any es van obrir les plantes inferiors de l'antic espai fabril com a museu sobre l’evolució industrial del tèxtil al municipi.

Una altra proposta d’aquest paquet de visites audioguiades és El joc dels ocells porta el visitant als escenaris de natura de l’aiguamoll de la Corbatera i de la Gavarresa. La proposta endinsa a la zona humida i al bosc de ribera proper al nucli de Cabrianes. A través de les seves pistes a tocar el riu Llobregat, permet descobrir els ocells que hi habiten, els seus cants o les seves característiques, i repta a trobar tots els ocells amagats?

Una tercera proposta és El joc del romànic amb la Joana la Negra, que convida a fer una ruta una mica més llarga pels boscos de la vila, tot descobrint algunes de les ermites romàniques a través dels codis QR amagats pel personatge històric de la bruixa Joana la Negra, que aprofita per explicar alguns dels secrets remeiers amb plantes i flors que es localitzen pel camí.

En el fulletó que ha editat el consistori s’especifiquen destalls de cada activitat com ara si és una ruta lineal o circular, el nivell de dificultat, la distància del recorregut, la durada estimada (que oscil·la des d’1 hora i 15 minuts fins a més de 7 hores), si es pot fer tant a peu com en bicicleta i el QR corresponent.

A més a més, algunes de les aplicacions permeten accedir al portal general de turisme de Sallent.

Aquestes rutes han estat cofinançades amb l’àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona i han estat editades per empreses capdavanteres com Natura Local o Iternatura.