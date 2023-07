El santuari de la Mare de Déu de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada, ja llueix amb tot el seu esplendor els altars i les seves capelles acabats de renovar. Aquest diumenge, durant la celebració eucarística, el temple es va omplir per a la benedicció de les darreres millores que s’hi han dut a terme, que s’han centrat en els altars de la Puríssima Concepció i el que reuneix Sant Isidre, Sant Antoni Abat i Sant Antoni de Pàdua.

El rector i capellà custodi del santuari, mossèn Manel López, va presidir la celebració eucarística en representació del bisbe de Vic, Romà Casanova, que per motius de salut no va poder assistir a l’acte, acompanyat de mossèn Martí Kabamba, rector de la parròquia de Crist Rei de Manresa. Durant la cerimònia, es van beneir els dos altars neoclàssics de final del segle XVIII i les seves capelles, que han estat decorats en pa d’or i pintats a l’estil de tremp d’ou.

La cerimònia també va comptar amb la presència i del Dr. Jordi Martínez Rotllan i els seus familiars, que s’han fet càrrec de la restauració dels altars de la Immaculada Concepció i dels sants Antoni Abat, Isidre Llaurador i Antoni de Pàdua i també van assistir-hi familiars d’ Antonio González, donant de la imatge de sant Antoni de Pàdua.

La celebració va acabar amb el cant dels goigs a la Mare de Déu de Joncadella, seguits pels fidels que van omplir de gom a gom la nau central del santuari. La part musical va anar a càrrec dels cantaires Mercè Ricarte, Isidre Badia i Jordi Franch a l'orgue. Segons el president de l’Associació d’Amics de Joncadella, Josep Maria Coll, aquestes millores realitzades al temple els «esperonen» per a la preparació de l’any marià, que se celebrarà des de final d’aquest any i fins a final del vinent, amb motiu dels 75 anys de l'entronització de l'actual imatge de la Mare de Déu.

Amb les millores que es van beneir aquest diumenge, el santuari ha fet un pas més en el procés de rehabilitació que ha promogut aquests darrers anys l’associació d’Amics de Joncadella. L’any passat van culminar la recuperació de les quatre campanes, una fita que s’havia proposat aconseguir de cara a la celebració del 75è aniversari de l’entronització de l’actual imatge de la Mare de Déu de Joncadella, el 2024, i que es va poder completar molt abans de l’efemèride. Ara, amb la restauració dels altars enllestides, els Amics de Joncadella se centren en l’organització de l’any marià que preveu un extens programa d’actes que es farà extensiu a totes les entitats, confraries i parròquies de Manresa i la comarca.