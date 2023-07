Súria dona el tret de sortida de la seva festa major avui, dilluns, i s'allargarà durant vuit dies, fins dimarts de la setmana que ve, amb els plats forts durant el cap de setmana. Una de les activitats estrella de la celebració surienca, els Campionats Esportius Nocturns (KEN), arranca ja avui i durarà fins dimecres. També oferirà múltiples concerts, amb Mariona Escoda com a cap de cartell.

Avui, diada de Sant Cristòfol, comencen els actes amb la tradicional benedicció dels vehicles, a les dotze del migdia i a les vuit del vespre. També a les vuit es donen inici els KEN, organitzats per l'Agrupació Sardanista de Súria, i es fa l'Animats, amb el concert dels grups locals Spinoff i Revoltijo. Demà dimarts, segona jornada dels Kampionats i actuacions de Song Dealers i The Paxanguers, també en el marc de l'Animats. Dimecres es tanquen els KEN i hi haurà un ball amb el grup Ostres Ostres.

Dijous es fa l'acte formal d'inici de Festa Major, a dos quarts de nou del vespre, després de la trobada de Grups de Cultura Popular. Posteriorment es farà la cercavila i la cantada d'havaneres. A la tarda, però, s'organitza un espectacle infantil, Màgia, paraula i moviment, amb el Dr. Fly Show. El dijous tanca amb la banyada nocturna a la piscina.

Divendres arrenca amb un Làser Combat, per a joves a partir de 12 anys i que s'hauran d'inscriure prèviament al Casal de Joves. A les vuit del vespre, es farà el primer concert de Les Nits de la Vila, amb la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música, Societat Coral La Llanterna i The River Troup Gospel de Sallent, i una hora més tard començarà el Campionat Scaleauto d'Slot, organitzat pel Rodamón Slot Súria. La jornada es tancarà amb el concert a la Plaça de Sant Joan. Actuaran la guanyadora de la primera edició d'Eufòria, Mariona Escoda, els 80 Principales, Les Que Faltaband i tancarà la vetllada el DJ Christian Hoock.

Els actes de dissabte començaran amb la Cursa contrarellotge-Memorial Joan Gras de ciclisme i els Jocs infantils al Parc Municipal Macary i Viader. A les dotze del migdia es farà la missa de Sant Cristòfol i, a la tarda, se celebrarà la trobada castellera, amb la colla local, els Salats de Súria, acompanyats dels Xerrics d'Olot i la Colla de Santa Coloma de Gramenet, i la Pedalada Popular, que començarà a les set a la Plaça de Sant Joan. A la nit, segona jornada de Les Nits de la Vila, amb el concert de la JazzBand Navàs-Súria, amb la col·laboració de l’Orquestra Diabòlica de l’Escola Municipal de Música. Posteriorment es farà una cercavila amb la BKT Brass Band fins a la Plaça de Sant Joan on, a la nit, hi haurà els concerts de Centauro i del DJ Arzzett.

Diumenge, ben d'hora, a les vuit del matí, es faran les tradicionals Matinades amb els Grallers del Poble Vell. Per qui no s'hagi despertat, a les deu hi haurà la Galejada dels Trabucaires del Tro Gros. De les deu del matí a la una del migdia, i de les quatre a les set de la tarda, s'instal·larà un Supertobogan al barri de Salipota. A les dotze del migdia, es farà la Missa Solemne de Festa Major a l'Església de Sant Cristòfol, i una hora més tard, hi haurà el vermut musical. Al vespre, hi haurà el concert amb el grup Lucky Luck i, a la nit, es faran les Tocades de Festa Major, amb la Banda de Música de Cardona, i una cercavila. A dos quarts d'una de la nit començaran a tocar el grup 555 Project a la plaça de Sant Joan i, després, serà el torn de La Patrulla de la Muerte.

Dilluns que ve començarà amb la Missa en sufragi dels difunts, també a les dotze del migdia i, a la tarda, hi haurà animació infantil. La Orquestra Meravella tocarà a les set de la tarda i a un quart de dotze de la nit, a la plaça de Sant Joan. Entremig, a les onze de la nit, hi haurà el màpping de festa major. La Festa Major d'enguany es tancarà dimarts 18, a les set del vespre, amb la Ballada de Sardanes.