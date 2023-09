Sembla evident la importància que va tenir la Séquia per la ciutat de Manresa. Tot i que, actualment, el canal és conegut pel seu valor patrimonial i natural i s’utilitza com un espai lúdic i de lleure, la seva funció principal segueix sent el motiu que en va propiciar la construcció, que és portar l’aigua per regar els camps de l’entorn de Manresa.

Aquest és el quart i últim dels quatre vídeos que Regió7 publicarà per descobrir tot el que pot oferir el Parc de la Séquia de Manresa als seus visitants.

La Séquia és un canal construït a l’Edat Mitjana en una de les obres més importants realitzades durant aquell període històric. El seu objectiu, llavors, era evitar les conseqüències de la sequera, distribuint l’aigua d’una forma eficient entre els camps situats al seu voltant i fent arribar l’aigua als ciutadans de Manresa. Tot i això, la seva construcció va adquirir un pes més gran, canviant la forma en la que es treballava i el tipus de conreus que es realitzaven.

De secà a regadiu

A diferència de molts altres canals semblants, la Séquia és un canal que es va construir amb finalitats agrícoles i per la ciutat de Manresa. No hi ha cap mena d’aprofitament permès fins arribar al parc de l’Agulla 26 quilòmetres més avall. Inicialment es van establir dues zones de reg, Viladordis i la zona actualment ocupada per l’eixample de Manresa. Posteriorment s’hi afegí el Poal, la zona que conserva més àrea de regadiu. De fet, avui dia els pagesos que aprofiten l’aigua de la Séquia encara s’organitzen en la Junta de la Séquia i paguen una quota anual basada en la quantitat de terra que cadascú treballa.

Gràcies a la disponibilitat d’aigua que va oferir la xarxa de canals que conforma la Séquia, no només es va millorar l’accés a aigua als veïns de la ciutat, sinó que també va permetre canviar transformar el paisatge agrícola i canviar els conreus de secà pels de regadiu, diversificant els productes que es produeixen als camps manresans. Per això, ara hi podem trobar tant productes manresans de secà, com el vi o el cereal, com de regadiu, com els tomàquets o els productes hortícoles.

Per recordar i divulgar el paper de la Séquia en el paisatge agrícola manresà, el Parc de la Séquia organitza activitats molt diverses relacionades amb la seva història i construcció i amb la gestió de l’aigua d’aquest canal medieval, sent la Casa de la Culla l’epicentre de les activitats perquè representa a la perfecció la transformació històrica del paisatge.

Activitats per a tots els públics

Les activitats que es proposen tenen un abast general i es dirigeixen tant a grups com al públic general. Entre les opcions trobem diferents recorreguts guiats que permeten entendre l’evolució del paisatge i l’agricultura de la zona, conèixer els productors locals i els horts veïnals i descobrir l’estació meteorològica o, fins i tot, la connexió històrica de la Séquia amb Sant Ignasi. La passejada del primer dissabte de cada mes del parc de l’Agulla a Sant Iscle seguint el canal és un bon exemple.

La Casa de la Culla, per la seva part, pren el protagonisme de l’oferta de visites guiades que, entre d’altres curiositats, permetran descobrir la història d’aquesta masia mil·lenària, que connectarà als visitants amb les arrels agrícoles de Manresa i la seva metamorfosi arran de la construcció de la Sèquia.

A més, als voltants de la Casa de la Culla, des de 2019, es du a terme el projecte d’horts comunitaris, que posa a disposició de qualsevol interessat una parcel·la d’hort per fer ús agrícola ecològic dels terrenys de la finca, que alhora s’utilitzen com espai d’aprenentatge, intercanvi i integració social pels veïns i per la comunitat escolar.

Per a més informació, cal adreçar-se al web del Parc de la Séquia.