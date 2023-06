El Parc de la Séquia ofereix una sèrie d’espais equipats per acollir des d’activitats grupals, fins a conferències, jornades educatives i celebracions. Son equipaments molt versàtils, relacionats amb la l’ús de l’aigua de la Séquia i que tenen l’atractiu d’estar a dins la ciutat i alhora mantenir un fort caràcter rural.

A més del famós canal que porta l’aigua de Balsareny a Manresa i la seva varietat d’espais i equipaments, que serveixen per oferir als seus visitants una opció ideal per passar un dia amè i didàctic amb la família o una oportunitat per connectar amb la natura, també cal destacar el seu potencial com a espai per a la celebració d’esdeveniments de diferent caràcter.

Aquest es el tercer dels quatre vídeos que Regió7 publicarà per descobrir tot el que pot oferir el Parc de la Séquia de Manresa als seus visitants.

El Parc de la Séquia posa a disposició de qualsevol grup que ho vulgui diferents espais de lloguer per a celebrar des de reunions socials, fins a conferències o altres activitats, equipats segons les necessitats o la naturalesa de l’esdeveniment. Un gran exemple es el Centre de l’Aigua Can Font, però també destaquen la Casa de la Culla, el Museu de la Tècnica de Manresa o fins i tot el mateix Centre d’Informació del Parc de l’Agulla.

Aprendre i investigar

El Centre de l’Aigua Can Font és un espai museístic, però també un lloc on investigar i experimentar gràcies a la seva zona experimental, que ofereix aules, laboratoris i les eines necessàries per a aprendre d’una manera lúdica i pràctica. Es la seu de les activitats del Servei Educatiu del Parc de la Séquia, dirigides tant a col·legis i instituts, com a les famílies, grups i col·lectius que vulguin descobrir la importància de l’aigua pel desenvolupament humà.

Tanmateix, Can Font compta amb una zona expositiva amb exposicions permanents i d’altes temporals sobre l’aigua. Els que ho desitgin també podran accedir a la zona d’estudi, un centre de documentació i arxiu de consulta lliure destinat a l’estudi i la investigació històrica, social i cultural.

Espais únics

D’altra banda, cal destacar la riquesa i les possibilitats de la Casa de la Culla, una de les masies més importants dels volants de Manresa, que ara ha quedat envoltada per la ciutat, però que ha mantingut la seva estructura medieval i el seu entorn natural per esdevenir un espai d’educació ambiental.

Paral·lelament, la masia destaca per la seva versatilitat i per les possibilitats per acollir esdeveniments, públics o privats, de diferents tipus, per la qual cosa està disponible per a empreses, institucions i particulars.

Una connexió amb la tècnica

No cal deixar de banda el Museu de la Tècnica de Manresa, el monumental edifici dels Dipòsits Vells. A més de les mostres permanents dedicades a l’aigua i el progrés tèxtil de la ciutat, aquest espai disposa de zones polivalents que, a més de servir de seu d’alguns dels gran esdeveniments de la Catalunya Central, estan a disposició també d’empreses, institucions i particulars per a llogar-los i celebrar qualsevol tipus d’activitat, conferència o celebració.

El museu, posa també a disposició de grups escolars un espai equipat tant el patrimoni industrial com els aspectes tècnics i científics, relacionats amb el desenvolupament de la societat actual.

Espai d’interpretació de l’entorn

Per últim, l’Infoséquia, el centre d’informació i interpretació de la Séquia, ofereix a l’interior del Parc de l’Agulla una sala polivalent en un entorn immillorable: més de 16.000 metres quadrats d’una zona verda que envolta el llac, àmplies zones amb gespa i espais per al joc infantil i la pràctica esportiva, que també estan disponibles per a actes i activitats recreatives no permanents.

En tots els casos, per llogar algun dels diferents espais cal adreçar-se al web del Parc de la Séquia i complimentar les sol·licituds pertinents.