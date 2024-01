L’Escolania de Montserrat celebrarà el diumenge 3 de març la jornada anual de portes obertes, que està pensada per a nens a partir de Primer d’Educació Primària, i les seves famílies. Des de la direcció del centre es recomana, per això, que el primer contacte es produeixi abans del tercer de Primària, ja que, com més aviat ho facin, se’ls pot oferir un seguiment i una orientació musical molt més acurats, que en el futur poden ser positius per aconseguir uns resultats òptims a l’hora d’entrar a formar part de l’Escolania.

Els escolans que ja en formen part s’impliquen en aquesta diada festiva, ja que fan de guies dels nens interessats i les seves famílies per les dependències de l’edifici. D’aquesta manera, la convocatòria de les famílies interessades és 2/4 d’1 del diumenge 3 de març -un cop finalitzada la missa i el cant de la Salve i el Virolai-, quan començarà la visita guiada pel centre.

A les 2, l’Escolania ofereix el dinar a totes les famílies que hi vagin; a les 3 tindrà tindran lloc activitats de lleure per als nens i, paral·lelament, se celebrarà una reunió informativa per als pares i mares. Per cloure la jornada, a 2/4 de 5 hi haurà una xocolatada organitzada per les famílies dels escolans.

La inscripció a la jornada, que està oberta a tots els nens de 6 a 8 anys amb ganes de cantar, s’ha de fer prèviament a través del web www.escolania.cat o trucant al telèfon 93 877 77 67.

Des del curs 2005-2006, els nous alumnes de l’Escolania entren a 4t de Primària –i algun a 5è-, la qual cosa facilita la seva integració en el cor i la seva formació musical.

L’estada a la residència, de dilluns a divendres, també és optativa, a petició dels pares o dels mateixos nois; i el cap de setmana –de divendres a la tarda a diumenge al matí- el passen a casa, amb les seves famílies. Diumenge al matí, els escolans prenen part a la Missa Conventual del Monestir, i a la tarda participen en l'ofici de Vespres amb la comunitat benedictina. Fora d’aquests dos moments, els escolans poden estar al costat dels seus pares i germans. Cal recordar que l’Schola Cantorum de l’Escolania, formada per nois i noies de 17 a 24 anys, que ha estat creada aquest curs 2023-2024, canta un cap de setmana al mes a la basílica; per tant, quan hi ha l’Schola Cantorum, els escolans són a casa.

Els pròxims mesos, l’Escolania oferirà concerts arreu de Catalunya i el 23 de maig viatjarà fins a Luxemburg, on cantarà convidada per l’ambaixada espanyola d’aquest petit país europeu. Això serà el 23 de maig. Prèviament, cantarà a la Palma de Cervelló (16 de febrer), a Bellpuig d’Urgell (1 de març), al Monestir de Sant Cugat del Vallès (19 d’abril), i a Ascó (3 de maig); i en tornar de Luxemburg actuarà a Tivenys (7 de juny) i a Sant Feliu de Llobregat (21 de juny), concert que tancarà el curs 2023-2024.