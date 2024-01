«La integració a una xarxa ens garanteix la viabilitat educativa»

Aquesta setmana s’ha fet públic que el Col·legi Sant Josep, d’infantil i primària, i l’Escola Diocesana de Navàs (EDN), de secundària i postobligatòria, entraran a la xarxa d’escoles Vedruna de Catalunya a partir del curs vinent. D’aquesta manera, l'Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada traspassa la titularitat dels dos històrics centres concertats de la població a la Fundació Vedruna. Ho fa, segons la representant de la titularitat, Fina Vendrell, «amb visió de futur» i per «garantir la viabilitat educativa» de les dues escoles navassenques.

Què suposarà pels centres educatius el traspàs a la Vedruna?

Creiem que serà un traspàs bastant natural i progressiu perquè una de les coses que vam posar damunt de la taula des del principi és mantenir el nostre projecte educatiu d'escola perquè considerem que està molt ben valorat, no només per les famílies, sinó a nivell de l’entorn, de la nostra comunitat autònoma i a nivell nacional i europeu. De fet, la institució Vedruna ja té com a principi respectar el projecte educatiu de cada escola, perquè una de les coses que no volen és escoles clòniques i es vol que cada centre continuï amb la seva identitat, dintre d’uns principis i uns objectius, que són educatius. Per tant, pensem que el traspàs suposarà pocs canvis. L’únic és que formarem part d’una gran xarxa de la qual ens alimentarem mútuament els uns dels altres. Nosaltres podem enriquir-nos de tota la magnitud en l'àmbit pedagògic, organitzatiu i de gestió que té la institució, i ells potser també poden aprendre de nosaltres. Aquest és l'objectiu, formar part d'una xarxa on tots sortim guanyant.

La fundació privada de l’Escola Diocesana com quedarà?

El Patronat de l'actual Escola Diocesana de Navàs Fundació Privada, amb els dos centres educatius que té sota la seva titularitat, quedarà extingit posteriorment a l'entrada en vigor de la nova titularitat a Fundació Vedruna Catalunya Educació. El Bisbat de Solsona continua sent propietari de l’edifici de l’EDN i les Germanes Carmelites del col·legi Sant Josep. Les propietats es mantenen, el que passa és que hi ha una cessió d’ús, com ja es va fer el 2004, quan es va passar la titularitat de les Germanes Carmelites del Sant Josep cap a l'Escola Diocesana.

Per què han optat per traspassar els centres?

Els motius han estat tota una sèrie de factors i no ha estat res d’avui per demà, sinó una cosa molt pensada, molt valorada i molt dialogada. Hi ha hagut diverses opcions damunt de la taula, que també s'han estudiat i valorat i finalment s’ha optat per aquesta.

De fet, el 2019 ja van explorar la possibilitat d’entrar a la xarxa pública.

Sí, amb una proposta inicial que el Departament va voler canviar i el Patronat va decidir no acceptar-la. Només volia passar una escola i l’altra no, aleshores és com si una mare amb dos fills en deixa un i l'altre se'l queda. Això no anava enlloc i es va decidir que no. A partir d'aquí, no pas per necessitat econòmica, ni tres anys enrere ni ara, sinó com a visió de futur penso que cal una reorganització de tot el tema educatiu, no només a Navàs, sinó a nivell de país tant en l'àmbit públic com concertat.

Per quin motiu?

Amb visió de futur, veient que les ràtios baixen, que cada vegada l’exigència del sistema educatiu és més elevada el fet de pertànyer a una gran xarxa et dona una força i una seguretat que no tens quan ets una institució petita. És una visió de futur integrar-nos en una xarxa educativa amb una trajectòria de gairebé 200 anys al servei de l'educació del nostre país i que a la vegada comparteix la majoria dels nostres objectius. Així, garantim la viabilitat educativa de les escoles concertades que tenim al poble de Navàs.

Què els ha fet decantar pel projecte de la Fundació Vedruna?

Primer, la idea de respectar molt els projectes educatius, els equips docents dels centres, però també que hi ha una xarxa no concentrada en un nucli concret del país, sinó repartida per tota Catalunya, i amb escoles de tots tipus: petites, mitjanes i grans, com és el nostre cas. Tenim una escola més petita, com és el Sant Josep, una escola mitjana, com és l'Escola Diocesana, però que agrupades fan una gran escola. Per tant, la seva experiència, el seu projecte educatiu innovador pedagògicament i la voluntat de respectar la nostra identitat com a centres, ha fet que després de valorar-ho molt, tot el patronat acordés unànimement integrar-nos a aquesta institució.

La prioritat del patronat hauria sigut entrar a la xarxa pública?

Era una manera d'entrar a formar part d'una gran xarxa i assegurar la viabilitat dels projectes educatius. Aquest era el primer objectiu, però ja es va veure que la viabilitat dels projectes quedaria molt tocada i, a més, no acceptaven que les dues escoles entressin a formar part de la xarxa. Per tant, ja no va interessar. Nosaltres podíem continuar tranquil·lament fent el nostre camí, que és el que hem fet.

Quina serà a partir del curs vinent la relació entre els dos centres de Navàs?

Serà un sol centre, dos edificis d'una sola escola, que tindrà des de llar d'infants fins a primària, secundària, batxillerat, cicles formatius i formació ocupacional.

Tindran la mateixa autonomia que tenien fins ara?

Tindrem autonomia, però sí que tindrem també, a partir d'ara, unes trobades amb els equips docents i directius i això és un dels factors que ens nodrirà, creixerem i ens enriquirà.

Com s’anomenarà el nou centre?

Això s’ha d’acabar de parlar. Oficialment, serà Vedruna Navàs, però com que som dos centres, el Sant Josep amb 100 anys d’història i l'EDN amb 75, pensem que no perdre aquests orígens no estaria malament, però ho hem de parlar amb la institució, no hi ha res tancat.

Com han rebut el claustre i les famílies el canvi de titularitat?

El que hem respirat i els feedbacks que hem rebut és que la gent està tranquil·la perquè han vist una similitud bastant important respecte al que som. Amb tranquil·litat, confiança i amb la idea que les coses tampoc canviaran tant perquè al final l’escola la fem les persones que hi som, docents i no docents, les famílies que tenim, amb els alumnes, amb l’entorn i això és un dels principis a respectar. Per tant, seguirem els que som i continuarem treballant amb il·lusió com hem fet fins ara.