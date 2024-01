Un punt del Bages ha estat escollit com un indret on trencar amb la rutina. La reconeguda revista nord-americana "National Geographic" ha publicat el recull que fa cada any de recomanacions de poblacions on fer una escapada de cap de setmana arreu del món. Entre aquests noms hi ha aparegut Cardona. I ho ha fet per la seva riquesa medieval i històrica, amb el castell com a principal atractiu.

La població de no més de 5.000 habitants, comparteix rànquing amb l’encant arquitectònic de destins com Cadaqués, a la comarca de l’Alt Empordà, considerat un dels pobles més bonics de Catalunya segons diversos mitjans internacionals, o Sitges, a la comarca del Garraf. Cardona❤️



Un poble del Bages, destacat en un rànquing de ‘National Geographic’ https://t.co/xFs5gwhRod — Ferran Estruch i Torrents (@ferranestruch) 27 de enero de 2024 "És un dels destins més bonics de l'estat", destaca sobre Cardona el mitjà. La seva riquesa arquitectònica medieval és un dels punts que més destaquen, posant com a centre el castell medieval i la seva muralla. La revista recomana la visita del seu museu per a poder entendre el que va significar l'escenari d'una derrota borbònica durant la guerra de Successió.