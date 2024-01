Romans i armats conquereixen els carrers i les places de Sant Vicenç

El so dels tambors ha ressonat aquest matí pels principals carrers i places de Sant Vicenç de Castellet en la segona trobada de romans i armats a la població, que ha reunit més d'un centenar d'integrants de tres colles diferents. La seva presència ha omplert de veïns el centre del poble per acompanyar-los en la seva desfilada i veure les vistoses evolucions i figures que formaven vestits com autèntics legionaris de l'antiga Roma.

La rua ha començat des de la plaça Onze de Setembre, en direcció al carrer Gran, per on han desfilat els amfitrions acompanyats dels Armats de la Congregació dels Dolors de Bellpuig, que van acollir la colla santvicentina en la processó de Setmana Santa, i dels Armats de la Sang de Tarragona, que en aquesta ocasió han estat els encarregats d'apadrinar l'agrupació de Sant Vicenç, que des de fa quinze anys participa en la Cavalcada de Reis del poble malgrat que no es va fundar oficialment fins a l'any 2019.

En arribar a la plaça de l'Ajuntament, els Armats de la Sang de Tarragona han lliurat una espasa als romans de Sant Vicenç com a símbol de l'acte d'apadrinament d'una entitat històrica, tenint en compte que la primera referència escrita de la presència d'un grup de soldats a la processó tarragonina del Sant Enterrament es remunta a l'any 1758, a la jove colla local. Tot seguit, l'alcalde de Sant Vicenç, Dani Mauriz, els ha fet l'entrega del bastó de comandament perquè les agrupacions foranes poguessin començar la desfilada pel poble.

El recorregut ha continuat cap a la plaça d'Anselm Clavé, on han mostrat unes primeres evolucions, per després tornar cap a la plaça Onze de Setembre i completar les figures previstes en l'acte. En aquesta part, els romans de Sant Vicenç han fet l'estrena oficial de "La Mola", una figura en honor a Sant Vicenç, que els integrants de la colla han plasmat al mil·límetre, posant en evidència les hores d'assaig que hi ha al darrere de cadascuna de les coreografies que porten a les places.

Després de culminar les figures i que cada colla rebés una cinta commemorativa per penjar al seu estendard, el centurió dels romans de Sant Vicenç, Josep Martí, es mostrava satisfet per la celebració d'una trobada que volen repetir de forma anual "amb l'objectiu de fer pinya amb altres poblacions". Martí destacava que jornades com aquesta "són una oportunitat per motivar el jovent del poble a formar part d'una tradició que volem que estigui viva".