L'Ajuntament de Santpedor organitzarà aquest dissabte, 3 de febrer, una nova tongada de visites a l'ermita de Sant Francesc, per posar en valor el seu patrimoni històric i arquitectònic, i en especial les pintures murals d'època medieval recentment descobertes. Les inscripcions per participar-hi es tanquen aquest divendres.

En aquest cas es faran dues sessions matinals de visites, d'una hora de durada cadascuna. La primera serà de 2/4 d'11 a 2/4 de 12, i la segona de 12 a 1. En tots dos casos, el punt de trobada serà l'exterior de l'església, on ja es donarà una primera explicació dels trets més característics i de la seva història, i després es farà una descoberta interior, on hi ha les antigues pintures murals.