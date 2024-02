L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té previst iniciar el proper mes d’abril les obres d'arranjament de la pista pavimentada del Bosquet que, actualment, i a causa del desgast provocat pel pas dels anys, presenta importants deficiències que fan que no pugui utilitzar-se per a determinades disciplines esportives.

Segons han concretat fonts municipals, els treballs en aquesta pista de 575 m² consistiran en la retirada de l'actual paviment de formigó per a fer una nova base i un nou paviment. Posteriorment, s'hi faran treballs de pintura per adequar-la per a la pràctica d'esports diversos com l'hoquei patins o el patinatge i també s'hi instal·laran dues cistelles per a la pràctica del minibàsquet. Els treballs també inclouran la retirada dels murs i les baranes que delimiten el perímetre.

Aquest projecte és fruit de la iniciativa «Recuperem la pista del Bosquet», presentada per l'entitat CEFAR en la darrera edició del pressupost participatiu i que es va convertir en la proposta guanyadora amb un total de 270 vots.