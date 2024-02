Sant Vicenç té previst començar aquest any la museïtzació de Castellet

L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprovat inicialment el projecte museogràfic del conjunt monumental de Castellet, que completarà el procés de rehabilitació arquitectònica en el qual està immers el conjunt des del 2016, i que li ha permès recuperar l’ermita, la casa de l’ermità i la torre medieval. El projecte preveu crear un circuit museogràfic per explicar la història, la localització i els usos que ha tingut el conjunt monumental i tot el seu entorn geològic, durant els més de 1.000 anys d’història. És previst que els treballs comencin aquest mateix any a l’espai de la torre, on hi ha el mirador. Paral·lelament, es treballa amb la millora de l’accessibilitat al conjunt.

El projecte de renovació arquitectònica del conjunt monumental de Sant Vicenç de Castellet es completarà ara amb la museïtzació dels diferents espais, que donarà suport a les obres de reforma dels edificis i aportarà informació sobre el conjunt i el seu voltant, per entendre la importància que ha suposat el castell en la configuració de l’entorn. El projecte de museïtzació de Castellet, redactat per l’empresa especialitzada en museografia i il·luminació patrimonial Intervento, té per objectiu «valorar el lloc i convertir-lo en enclavament de referència a la comarca».

El projecte contempla els elements museogràfics tant de l’interior com de l’exterior, «amb la voluntat de donar una unitat visual i servir de guia al visitant marcant un recorregut dins del conjunt». La proposta museogràfica està distribuïda en 6 fases cada una relacionada amb alguna de les parts del conjunt monumental, com són el camí d’accés i el pati, les dues plantes de la casa de l’ermità, l’ermita, les restes de l’antic castell i la torre del segle XIV. Segons la regidora de Cultura, Carme Jiménez, «la idea es començar per la fase de la torre de Castellet, perquè està acabada interiorment i consolidada arquitectònicament i ja s’hi pot actuar». La museïtzació d’aquest espai, que és un mirador geogràfic, ja està contemplada al pressupost d’enguany. Les altres fases «s’aniran licitant a mesura que el projecte d’accessibilitat, que s’ha d’aprovar aviat, preguin forma i es pugui començar a treballar», apunta Jiménez.

El projecte proposa un recorregut que es realitza vorejant el conjunt i accedint-hi per la part nord. Pel que fa als continguts en concret, el camí d’accés i el pati acolliran una introducció al conjunt monumental i informació pràctica, amb la descripció de les edificacions i el Jardí de les pedreres, que constarà d’una exposició de les quatre pedres més característiques de la regió: conglomerats, gresos, margues i calcàries, i on es desenvolupa la informació relacionada amb el Geoparc i el paisatge. La casa de l’ermità acollirà la recepció, l’evolució arquitectònica, una maqueta del conjunt, una mostra relacionada amb la història del Castell i els barons que hi van habitar, un espai de treball i activitats didàctiques i espais d’exposicions temporals, mentre que la planta -1 del mateix edifici es dedicarà al Geoparc.

Per la seva banda, l’ermita posarà l’accent en el pelegrinatge i la devoció a la Verge de Castellet i les festivitats de la zona i es proposa la creació d’una experiència immersiva a la zona del presbiteri, amb projeccions dels personatges dels Barons de Castellet que narraran la història del lloc. A les restes de l’antic castell s’hi explicaran les parts que el conformaven i, finalment, a la torre del segle XIV hi haurà un mirador geogràfic amb visibilitat de 360 graus de l’entorn i l’skyline de Montserrat.

El projecte de museïtzació del conjunt monumental de Castellet està pressupostat amb 150.834,67 euros, que es desglossaran en diferents fases a mesura que es vagin fent les intervencions als diferents espais. El complex de Castellet roman tancat des de l’any 2016 per les obres que hi realitza l’Ajuntament de Sant Vicenç. L’any passat es va completar la part més important de les obres previstes en el pla director per a la rehabilitació integral del complex. Ara, els propers esforços se centraran en la museïtzació dels espais i també en la millora de l’accessibilitat de l’entorn, a partir de l’arranjament dels camins i del reforç de la senyalització.