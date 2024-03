La mina Nieves de Cardona va ser una de les més importants del món. Hi van arribar a treballar 1.500 persones i des que va començar la seva explotació, l'any 1929, Cardona, que aleshores era una població agrícola i tèxtil, es va convertir en un poble miner, amb centenars de persones d'arreu de l'Estat. La mina va tancar l'any 1990 i va representar un trasbals pel municipi, que ha trigat anys a refer-se. Per evitar que es perdi tot aquest llegat, la fundació Cardona Històrica treballa en un documental. "Volem posar llum i mostrar el que va significar treballar i ser miner a Cardona", explica el seu director, Francesc Ponsa. El documental s'estrenarà al juliol, coincidint amb els 50 anys de l'accident de l'ascensor del pou Alberto.

Cardona, que ara té poc més de 4.500 habitants, havia arribat a superar els 9.000 veïns mentre la mina Nieves va estar activa. Una dada que demostra què va significar per al poble el seu tancament, l'any 1990. Ho sap molt bé l'exminer Joaquín Galera, qui recorda aquell dia com un dels més durs de la seva vida: "No li desitjo a ningú".

La seva família va venir d'Andalusia per treballar a la mina de Cardona. El seu avi, el seu pare i els seus 9 tiets hi van treballar, i ell hi va entrar quan només tenia 14 anys. "Era un ambient molt dur, hi havia molts accidents laborals. Durant aquella època, hi van morir 11 persones, però alhora la feina de miner és solidaritat. Quan sento la paraula miner, se'm posa la pell de gallina", subratlla.

Per ell, Cardona no s'entendria sense la mina. "Era la riquesa de Cardona. La mina és el que li vi donar vida El que més impacta ara de Cardona és el silenci, ja no hi ha els miners, el bullici, el que implica aquesta activitat. Lamentablement tot això s'ha perdut", subratlla.

Testimonis com el de Galera són els que es recullen al documental, que vol preservar tot aquest llegat "abans no sigui massa tard". L'objectiu, segons explica el periodista Xavier Moraleda, director del treball, és "recuperar, preservar i difondre tota aquest informació".

El documental també permetrà abordar el període de la Transició democràtica i les lluites sindicals associades a les condicions de treball de la mina. I és que un total de 77 miners van perdre la vida a la mina de Cardona entre els anys 1929 i 1990. Segons el director de la fundació Cardona Històrica, Francesc Ponsa, el documental també vol ser un homenatge a tots els miners "que s'hi van jugar la vida".

Moraleda va néixer l'any 2001, 11 anys després del tancament de la mina, però el seu avi i pare hi van treballar i, per això, diu, la mina ha estat sempre present a la seva vida. "M'ho sento com molt personal", subratlla.

La previsió dels impulsors del projecte és que l'estrena del documental es pugui fer al mes de juliol, coincidint amb els 50 anys de l'accident de l'ascensor del pou Alberto, en el qual van perdre la vida quatre miners. El documental disposa d'un ajut del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.