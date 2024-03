El Consell Comarcal del Bages situa la pressió estètica com a eix central de la campanya transversal del 8 de març aquest any en el marc del Dia internacional de la dona. El Servei de Dones i Polítiques d’Igualtat del Consell Comarcal del Bages proposa el lema "I tu, com et mires?" en què es pretén fomentar l’apoderament personal a partir de tot un treball que tindrà continuïtat durant tot aquest any i tindrà un segon moment àlgid coincidint amb la jornada del 25 de novembre, Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones.

La consellera d’Educació, Dones i Polítiques d’Igualtat Àdria Mazcuñán i Claret explica que “volem convidar la ciutadania a fer una reflexió, a pensar com es veu i com es mira a si mateixa perquè s’accepti la diversitat corporal com un element positiu”. La campanya s’adreça al conjunt de la ciutadania, més enllà de les dones, i també planteja recuperar la Trobada de Dones comarcal de cara als pròxims mesos. Material divulgatiu En el marc de la campanya, s’han imprès més de 400 cartells en format A3 que simulen un mirall amb diferents frases per reflexionar sobre com ens mirem i perquè i també 5.000 targetons per treballar amb infants i adolescents de 10 a 14 anys amb el mateix lema. La part de davant el mirall està buit i la idea és que s’hi posin, amb una foto o un dibuix o enganxin un paper que els reflecteixi. La campanya comarcal del 8 de març també inclourà elements de retolació per als equipaments municipals amb la frase "Només et mires? Admira’t per valorar-te" i 3.000 adhesius en format vinil per als miralls de comerços, establiments de restauració i altres espais col·laboradors amb la mateixa frase, perquè cada mirall és un espai d’acció que vol ajudar al fet que cadascú es valori.