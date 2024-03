L’associació Comerciants Units de Santpedor (CUSA) celebra la Fira de les Gangues amb descomptes i sorpreses des de divendres i fins diumenge. Durant tota la jornada de divendres i el dissabte al matí, les botigues trauran parada a peu de carrer, davant del seu establiment. El diumenge, de 10 a 2, hi haurà la Fira de les Gangues a la plaça Gran U d’Octubre, amb coca i xocolata per totes les persones que facin una compra en alguna de les parades. L’objectiu de la Fira de les Gangues és donar sortida als estocs d’articles o productes que no s’han venut durant la temporada i ser un reclam per incentivar la compra de proximitat i donar a conèixer els establiments del municipi.

S’organitza dues vegades l’any, coincidint amb la finalització de les campanyes d’hivern i d’estiu. La primera de l’any és al març, i la segona es fa després de la Fira de Sant Miquel.