Sant Fruitós de Bages ha commemorat aquest divendres el Dia Internacional de les Dones amb l'acte institucional d'una celebració que aquest municipi estén més enllà del 8M.

La jornada central s'ha viscut aquest divendres al migdia a la plaça de la Vila, amb la lectura del manifest de la diada a càrrec dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament, i que es repeteix aquesta tarda. Per la seva banda, una representant del col·lectiu Dones per Sant Fruitós, també ha llegit un escrit referent al 8M. Paral·lelament, a la façana de l'Ajuntament s'ha inaugurat l'exposició “I tu, com et mires?” elaborada per les escoles del municipi Monsenyor Gibert, Pla del Puig, Paidos i Els Companys, per l’Institut i pel centre ocupacional La Sagrera.

L'acte també ha inclòs una cançó interpretada pels alumnes de quart d’ESO de l’Institut Gerbert d’Aurillac. A la tarda, els actes continuaven amb una sessió de jocs de taula feministes, oberta a tothom, al Nexe Espai Jove, i de cara al vespre hi ha programada una nova edició de la Nit de Dones, al Teatre Casal Cultural, que enguany inclou l’espectacle “ Cantant la Vida” amb la companyia Ai Carai tot sopant pinxos acompanyats de dues copes de vi.

El programa d'actes el tancarà el dijous 21 de març una proposta literària entorn la poesia. Serà la conferència "Dones i poesia, d'ahir i d'avui" a càrrec de Josep González Ballesteros. L'activitat serà a la Biblioteca a les 7 de la tarda. No és necessari inscriure's prèviament.