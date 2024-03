L’accés sud de Cardona quedarà afectat per obres durant dos mesos

L’accés sud de Cardona per la C-55 quedarà fora de servir a partir del pròxim dilluns, 18 de març, i durant aproximadament durant dos mesos. El motiu són les obres que s’han previst de remodelació d’aquest enllaç, vinculades als treballs d’urbanització del nou Polígon Industrial de La Cort II.

Així, per tal de poder accedir al nucli de la Coromina i al polígon de La Cort I per la carretera C-55, el trànsit quedarà desviat per l’entrada de Cardona, per l’interior del nucli de la Coromina. El trànsit que vulgui sortir de la Coromina o del polígon de La Cort I en direcció Solsona haurà de fer-ho a través de l’interior del nucli de la Coromina, incorporant-se a la C-55 pel mateix punt. Per fer-ho en direcció Manresa la sortida no quedarà afectada i es podrà fer de manera usual.

Bon ritme de les obres del polígon

Mentrestant, les obres de construcció del nou polígon avancen a molt bon ritme, amb un 50% d’execució completa. Tal com ja ha anat informant Regió7, l’execució d’aquest polígon ha estat possible gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament de Cardona, l’Incasòl i diferents empresaris de la zona que s’han implicat en el projecte des de l’inici, amb l’adquisició dels terrenys que amplien el polígon existent La Cort, promogut pel mateix Incasòl i exhaurit.

Així, més del 58% de les parcel·les són propietat de l’Ajuntament i de part de les empreses que s’hi instal·laran: Semen Cardona SL, Excavacions Cots Codina SL, Jogasan Inversiones SL, Estaciones de Servicio Vilalta SA i Aira Robòtics SL.

La urbanització ha aprofitat els accessos existents a la zona industrial i ha millorat la incorporació a la carretera C-55 amb la construcció d’una nova rotonda.