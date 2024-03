La Mare de Déu de Joncadella inicia una ruta pel Bages en els 75 anys de la seva entronització

La imatge de la Mare de Déu de Joncadella ja ha completat una part del recorregut que la portarà a una quinzena de poblacions del Bages amb motiu dels 75 anys de la seva entronització. La commemoració de l'efemèride culminarà el Dilluns de Pasqua en el marc del tradicional aplec que se celebra anualment al Santuari de Santa Maria de Joncadella, a Sant Joan de Vilatorrada.

L'entitat Amics de Joncadella ha volgut que la Verge visiti totes aquelles parròquies del Pla de Bages per on ja va passar l'any 1949 abans d'arribar al santuari per la seva entronització, i per això ha programat tres jornades de ruta, la primera de les quals ja s'ha completat. Va ser dissabte, en què la imatge va fer un recorregut per les deu primeres parròquies, on va arribar amb una furgoneta i una petita caravana de cotxes, i on va fer una breu estada perquè qui ho volgués, pogués visitar-la. En les rebudes, a càrrec dels respectius rectors, dels alcaldes i alcaldesses en alguns casos, i també de feligresos, no hi van faltar pregàries, cants corals i instrumentals, ofrenes i processons, entre altres.

La parada inicial de l'itinerari va ser a Sant Salvador de Guardiola. D'allà, el recorregut va continuar cap a Salelles, el barri del Xup, Sant Joan de Vilatorrada i Fonollosa. A la tarda es va reprendre la marxa cap a Fals, Sant Martí de Torroella, Súria, Sant Mateu de Bages i Callús. A aquesta primera tongada de visites, li seguiran les que hi ha programades per als dissabtes 23 i 30 de març.

La Verge, dins l'església de Sant Joan / AMICS DE JONCADELLA

Rebuda de la imatge a Fonollosa / AMICS DE JONCADELLA

Arribada de la imatge a Sant Martí de Torroella / AMICS DE JONCADELLA

El recorregut del dia 23 començarà a les 9 del matí a Santpedor i s'acabarà a Sant Fruitós de Bages a 2/4 de 8 del vespre. Entremig, viatjarà a Castellnou de Bages, Balsareny, Sallent, Cabrianes, Artés i Navarcles. El dia 30, la comitiva es desplaçarà a Castellgalí a les 10 del matí i, tot seguit, es dirigirà a la ciutat de Manresa per fer parada a les parròquies de Crist Rei, la Mare de Déu del Carme i la Seu, on passarà el Diumenge de Pasqua. El dilluns, a les 10 del matí, sortirà de la Seu, on serà acomiadada de la ciutat amb una ballada de sardanes, i es dirigirà cap a Joncadella per celebrar l’aplec. El darrer tram del camí, es farà una processó a peu fins al santuari on serà rebuda amb un repic de campanes. Tot seguit, es farà l’entronització de la Mare de Déu al seu santuari.

L’aplec, que ja haurà començat al matí amb un esmorzar i una cantada de caramelles, continuarà amb l’ofici presidit pel bisbe de Vic, Romà Casanova, un concert de la Coral Romança i l’actuació de l’Esbart La Verbena de Sant Joan de Vilatorrada. Els actes acabaran a la tarda amb una pregària mariana i sardanes.