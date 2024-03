La via verda entre el parc de l’Agulla i Santpedor es preveu obrir aquesta primavera

La via verda, que uneix el Parc de l’Agulla amb el nucli urbà de Santpedor, ja està pràcticament enllestida i, tot i que encara no està oficialment oberta, ja hi ha vianants i ciclistes que hi passen. El departament de Territori de la Generalitat ja té molt avançats els treballs i preveu que s’acabin aquesta primavera, al mateix temps que els que s’han dut a terme simultàniament per construir la nova rotonda a la carretera de Manresa a Santpedor (BV-4501) davant del centre d’Ampans.

Ja asfaltada i amb la senyalització corresponent, però amb el pas barrat amb unes tanques. Aquest és l’aspecte que ofereix la via per a vianants i ciclistes que s’ha construït paral·lela a la carretera BV-4501, que uneix Manresa i Santpedor, passant per Pineda de Bages. Tot i que els treballs encara no s’han donat per acabats són molts els excursionistes i ciclistes que ja utilitzen la nova via per passejar, sobretot els caps de setmana. Segons el departament de Territori, que és qui es fa càrrec dels treballs, «les obres estan avançades i acabaran aquesta primavera».

3,5 quilòmetres de recorregut

La nova via verda, que és apte per a ciclistes, caminants i vehicles no motoritzats, transcorre al llarg de 3,5 quilòmetres. L’actuació compta amb un primer tram interurbà, entre el Parc de l’Agulla i l’entrada a Pineda de Bages, un segon de trama urbana al llarg de la urbanització santfruitosenca, i un tercer entre la sortida de Pineda de Bages i el nucli de Santpedor. L’obra, que té un pressupost de més d’un milió d’euros.

El carril ja és molt transitat per ciclistes i vianants, sobretot els caps de setmana / Mireia Arso

Al primer tram, el carril bici transcorre per l’esquerra de la carretera amb un carril separat dels de circulació mitjançant una barrera de formigó. El segon tram s’inicia amb l’encreuament de la carretera BV-4501 per un nou pas fins al lateral dret, a l’altura de la intersecció del carrer Manresa. La via verda continua per la trama urbana a la dreta de la carretera per sobre de la vorera existent que s’ha ampliat. El darrer dels trams segueix per la dreta de la carretera fins al punt quilomètric 4,1, on s’està acabant d’enllestir la nova rotonda, i en aquest punt s’ha adequat un nou pas de vianants i ciclistes per dirigir-los a la vorera esquerra fins a arribar a la trama urbana de Santpedor.

La nova rotonda, a punt

La construcció de la nova rotonda davant del centre d’Ampans, que té com a objectiu fonamental millorar la seguretat en aquest punt, també es troba a la recta final. L’obra s’ha estat executant simultàniament a l’habilitació de la via verda (que transcorre en paral·lel a la mateixa carretera) per a ciclistes i vianants. La rotonda ha suposat una inversió de 800.000 euros i s’emmarca en un conveni de col·laboració entre el Departament i la Fundació Ampans. Així, la Generalitat hi ha aportat 650.000 euros i la Fundació, 150.000. Es tracta d’un projecte que té com a objectiu resoldre una connexió que, per l’elevada freqüència de trànsit i la complexitat de les maniobres (girs a l’esquerra), es considera perillosa. És un tram que registra més de 7.500 vehicles diaris.

Al llarg de la carretera BV-4501 hi ha diversos accessos a finques que comporten l’existència de girs a l’esquerra. El situat al quilòmetre 4,4 n’és un, on hi ha per l’oest l’accés a l’ermita de Sant Salvador, i per l’est l’accés a la finca de Santa Maria de Comabella –on s’ubica la Fundació Ampans, l’accés a la Sèquia i a altres finques. És un àmbit també molt freqüentat en els recorreguts ambientals i de lleure dels veïns de Santpedor, Manresa i Sant Fruitós de Bages. I és en aquest punt on s’ha construït la nova rotonda, que té un diàmetre exterior de 35 metres.