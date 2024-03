Funcionari agredit a Lledoners: «Em va clavar un cop de puny a traïció i em va fracturar el pòmul»

Una de les agressions que s’han viscut aquest any a Lledoners la va patir el cap de la Unitat d’Infermeria, Joan Galícia, que assegura que ha patit seqüeles tant físiques com psicològiques.

Quan va patir l’agressió per part d’un intern?

Va ser un dia de febrer d’aquest any, a la Unitat d’Infermeria del centre. Aquell dia es devia llevar girat i em va clavar un cop de puny a traïció. No me l’esperava. Després del cop, no vaig caure perquè vaig picar contra la paret. Si la resta d’interns no l’haguessin reduït, m’hauria fet mal de debò.

Va haver de demanar la baixa després de l’incident?

L’agressió em va deixar una fractura al pòmul i vaig estar de baixa unes tres setmanes, però de seguida em vaig voler incorporar perquè no volia agafar por. Si comences a rumiar-hi i tardes massa a tornar, la por cada vegada creix més. Una agressió no només són les seqüeles físiques, ja que també hi somies, hi penses i et queda sempre a dins. No pensava que existia l’estrès posttraumàtic, però existeix.

Ha denunciat l’agressió?

Sí, però la jutgessa va considerar que l’agressió no era prou significativa per a iniciar un procediment penal. A l’intern se’l va traslladar de centre i se’l va passar al primer grau. El que sap greu és que si fos al revés m'haurien imposat una condemna important acusat d’abús de poder, quan ni tan sols tenim el reconeixement com a agents de l’autoritat.

Subscriu-te per seguir llegint