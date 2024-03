L’institut escola d’Avinyó reivindica el reciclatge amb una instal·lació artística

Per sensibilitzar sobre la importància del reciclatge dels plàstics i l’impacte que tenen en el medi ambient, els alumnes de 4t i 5è de l’institut escola Barnola d’Avinyó van fer una instal·lació artística reivindicativa al pati del centre. L’acció s’ha completat amb l’elaboració de cartells i vídeos per sensibilitzar a la població i també va comptar amb la visita del director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire.

L’institut escola Barnola d’Avinyó participa aquest curs als Projectes compartits, que organitzen el Camp d’Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus en una desena d’escoles de la comarca. El tema escollit és el reciclatge i el centre està duent a terme activitats i tallers relacionats amb aquest tema, centrats sobretot en els plàstics.

Campanya de sensibilització

En aquest sentit, l’alumnat de 4t i 5è està fent una campanya de sensibilització sobre la gran quantitat de plàstics que generem amb molt poc temps. Per això, l’alumnat va fer una instal·lació artística efímera al pati del centre, amb les bosses de residus de plàstic i envasos que havien generat a casa durant una setmana. Amb aquests residus van dibuixar un gran peix a terra per denunciar la contaminació del mar. Els infants també han elaborat cartells i vídeos que preveuen distribuir pel poble i les xarxes socials per tal de conscienciar a la població. Com a acció final del projecte, volen pintar missatges als embornals del municipi per denunciar la contaminació que genera el fet de no reciclar.

Xerrada del director de l''Agència de Residus de Catalunya / Queralt Casals

El director de l’Agència de Residus de Catalunya, Isaac Peraire, va visitar el centre i va poder conèixer de primera mà el treball fet. Durant la visita, va resoldre els dubtes que tenia l’alumnat i els va donar algunes pautes per fer un bon reciclatge, tant dels plàstics com d’altres materials, com els electrodomèstics o la roba. També va explicar la tasca que es porta terme des de la Generalitat en matèria de residus.

Sortida al Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa / IE Barnola

Sortida al Parc Ambiental

Entre les activitats dutes a terme durant el curs a l’institut escola Barnola, en el marc dels Projectes compartits, destaca una sortida al Parc Ambiental de Bufalvent, a Manresa, on l'alumnat va poder conèixer l’abocador i la planta de compostatge. També han fet tallers sobre les propietats dels materials i l'elaboració de sabó amb oli reciclat.