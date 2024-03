Sallent inicia amb l'Alça't la celebració dels 40 anys del Ball de Nans

La música, la cultura i, sobretot, els gegants seran els protagonistes d’aquest cap de setmana a Sallent. Ho faran en el marc del programa de l’Alça’t, que va néixer per crear una festa dedicada únicament i exclusiva al món geganter sallentí. Celebració que ja ha tingut un prolegomen, ja que des de fa una setmana les escoles del poble van a visitar a la Fàbrica Vella una exposició dels mateixos gegants. També, a banda, hi ha diferents plafons repartits pel poble amb dibuixos de les figures per anar omplint de caliu les places del poble.

Amb aquesta, ja en són sis les edicions d’Alça’t i aquesta vegada els Nans en són els protagonistes. I és que aquest 2024 farà 40 anys que van ballar per primera vegada. És per aquesta raó, a més, que la portada del programa els hi ha estat dedicada.

Pel que fa als actes centrals, la trobada comptarà amb la participació de 13 colles geganteres vingudes d'arreu de Catalunya i la d'enguany tindrà com a convidats d'honor el conjunt de gegants de la Pedrera de Barcelona: El rei Gaudí i la reina Pedrera, el Forjat i el Badalot. Serà la primera vegada que trepitgen la Catalunya Central.

Ball de Nans de Sallent / GOKA FOTOGRAFIA

Tot plegat començarà aquest divendres, a 2/4 de 8 del vespre, amb el Deskalça't, una cercavila nocturna amb els Gegants Fillols i l'Antonyito, que sortiran des de la Fàbrica Vella amb l'acompanyament de la xaranga Buidant la Bota.

Dissabte al migdia tindrà lloc un concert de gralles als balcons de la plaça de la Verdura. Serà a càrrec dels alumnes de gralla de l’Escola Municipal Cal Moliner, i donaran pas al Concert Vermut amb els Ginjolers, una banda reconeguda i amb una gran projecció al país. I és que, en els anys anteriors, el públic seguia el concert dempeus i aquest any tindran l’ocasió, també, de gaudir d’un vermut a la mateixa plaça amb una barra habilitada per la mateixa entitat.

A les 5 de la tarda començarà la tercera edició de la Trobadeta, amb protagonisme per als gegantons creats pels més petits. Igual que l’any passat, també faran una cercavila que sortirà des del Parc de la Torre del Gas. Un cop arribin a plaça hi haurà una ballada final.

Tot plegat tindrà el punt culminant diumenge amb la 32a Trobada de Gegants i Nans de Sallent, que s'allargarà durant tot el matí, i que comptarà amb les 13 colles previstes enguany vingudes del Bages, el Berguedà, el Maresme, Vallès Oriental i Occidental, de la Selva i el Barcelonès. Abans de començar la cercavila també hi haurà una mostra de balls.