La Diputació veu que cal actuar en parcel·les a l’interior de les urbanitzacions

La Diputació de Barcelona ha anat fet una feina de formigueta per crear franges de protecció (bàsicament reduir molt la densitat d’arbres i el sotabosc) al voltant de zones habitades (les urbanitzacions han estat el paradigma d’aquestes accions). Ara, però, els responsables veuen que hi ha un segon problema: les parcel·les que hi ha a l’interior de les urbanitzacions. Les franges de protecció, una zona amb baixa densitat d’arbres a la vora de les zones habitades, ajuda a que el foc no arribi tan enfurismat, però si a l’interior d’una urbanització no s’hi ha actuat pot ser un nou focus de regeneració de les flames.

Els diners de l’ens provincial per actuar en les franges de protecció han augmentat en un 60% i des de l’administració provincial s’assegura que s’estan atenent totes les peticions que els arriben, però ara queda poder actuar a l’interior de les urbanitzacions. Aquí, pareixen noves dificultats, perquè moltes d’aquestes zones son privades i són parcel·les no edificades. Per als ajuntaments els suposa una càrrega de feina molt important, perquè es pot tractar d’un municipi relativament petit amb població que hagi de gestionar desenes i desenes d’expedients i que, aquests, ens alguns casos, tinguin complicacions afegides perquè si no s’ha actuat en una parcel·la possiblement és que hi ha alguna complicació administrativa o judicial. Els tècnics demanen que els propietaris siguin conscients.

L’incendi del Pont de Vilomara i Sant Fruitós està ben present, per l’afectació en la urbanització del Pont, però també perquè a les Brucardes les flames es van propagar, en molts casos, per les tanques enjardinades de les cases.

Aquesta és la preocupació que hi ha per al que es coneix com a patrimoni humà. El Bages és la tercera comarca de tota la demarcació de Barcelona que més a apostat en la gestió forestal. I la manera que es considera més adequada és en la prevenció, en les franges perimetrals i en la gestió del bosc.

El Bages és la tercera comarca en nombre d’associacions de propietaris forestals. També és de les comarques on més intervenció s’ha fet en les franges de protecció.

Primer es fa la diagnosi i quin tipus de franja cal. Això es fa en cooperació amb el municipi. Si s’ha fet el primer pas, a l’any següent, amb un finançament al 100% de la Diputació es fa l’actuació. Després, el manteniment el fa l’Ajuntament, amb neteges o amb ramats. La Diputació ha destinat, també, 3,3 milions a l’aplicació de mesures com ara, i 1,5 milions han anat a parar El pla de prevenció d’incendis, mantenir transitables els camins, tenir ben adequats els dipòsits i els punts d’aigua per poder utilitzar en cas d’incendi.

