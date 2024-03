El conductor mort diumenge a Vacarisses era veí de Sallent

Un veí de Sallent, Tim Broadbridge, de 52 anys i de nacionalitat anglesa, va morir aquest diumenge en un accident a l'autopista C-16, al seu pas per Vacarisses. L'home va impactar contra la mitjana de la carretera amb la furgoneta amb què viatjava i va morir a conseqüència del xoc. Nascut al municipi de Redditch, al comptat de Worcestershire, a Anglaterra, feia anys que estava arrelat al municipi bagenc en estar casat amb una sallentina.

L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, ha volgut traslladar el seu condol als amics i familiars de la víctima, que era cunyat de l'exregidora de Junts de l'Ajuntament sallentí Marta Cullerés. Broadbrige, que deixa esposa i dos fills, era una persona molt arrelada al municipi. Aficionat al rugbi, treballava d'autònom en el ram de la construcció. Va estudiar a l'institut Bridley Moor i era una persona molt vital i amb molt sentit de l'humor.

L'accident va tenir lloc a 2/4 de 6 de la tarda, quan la furgoneta va impactar contra la mitjana de la carretera per causes que ara s'investiguen. El xoc va provocar la mort del conductor i únic ocupant del vehicle. Els Mossos han obert una investigació per estudiar les causes que van provocar el sinistre. Arran de la incidència, es van activar nou patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats i l’helicòpter medicalitzat del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

En el punt de l'accident, al quilòmetre 34,8 de la carretera, es va tallar la circulació en sentit sud durant una hora, un temps en què es van generar cues de fins a cinc quilòmetres mentre es feien desviaments cap a la C-58. Les retencions es van reduir quan es va reobrir un dels carrils a 1/4 de 7 de la tarda, però no va quedar del tot restablerta fins a les 12 de la nit, quan van acabar els treballs per reparar els danys a la carretera per l'accident.

28 morts a les carreteres catalanes des de principi d'any

Amb aquesta víctima són 28 les persones mortes en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, amb dades provisionals. A les comarques de l'àmbit de Regió7, des de principi d'any, s'han registrat tres accidents mortals.

El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies de l’any per oferir-los un servei d'orientació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d’un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.