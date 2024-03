Súria s'endinsa a la seva setmana gran de Caramelles, amb deu colles i prop de mil cantaires i dansaires

Súria tornarà a esdevenir aquesta setmana la capital de les Caramelles, enguany amb la participació de deu colles, que en total sumaran prop de mil cantaires i dansaires que ambientaran els carrers de la vila durant tot el cap de setmana.

De fet, el programa d'actes ja arrencarà dijous a la tarda amb l'entrega de la cinta commemorativa a les colles davant la Casa de la Vila. Es tracta del Tro Gros, la Llanterna, la Juvenil del Foment Cultural, els Grans de l'Agrupació Sardanista, la Infantil de l'Agrupació Sardanista, la Infantil del Foment Cultural, l'Altatxu, els Altatxets, la Coral Sòrissons, i la Gran del Foment Cultural. L'acte d'entrega serà a les 7, i tot seguit hi haurà la tradicional galejada a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros, i la passada caramellaire des de l'Ajuntament fins a la plaça de Sant Joan passant pels carrers engalanats de cada colla. A la nit, hi haurà música al pavelló, amb un sopar que comptarà amb l'actuació de grups locals.

Les colles les integren gent de totes les edats / ARXIU | OSCAR BAYONA

La tarda del Divendres Sant es reservarà per als més petits, amb una animació infantil, a les 6 al pavelló i a càrrec del grup El Corriol, mentre que al vespre es farà el Via Crucis nocturn pel camí de Sant Salvador.

Dissabte, caramelles a pagès

Ja dissabte, a partir de les 2/4 de 3 de la tarda s’iniciaran les Caramelles a Pagès. Balls i cants de les colles a les cases de pagès de l’entorn de Súria i als barris més allunyats del centre. Una jornada en què les colles recuperaran forces per a l’endemà amb el sopar per a caramellaires, a l’aparcament al davant del pavelló. Les activitats, però, encara tindran continuïtat fins ben entrada la matinada. A 2/4 de 10 del vespre es farà la Trobada Caramellaire, amb actuació de totes les colles de la Pasqua surienca i amb final conjunt amb aixecada de pilars amb la colla castellera Salats i interpretació d’El Cant del Poble. A mitjanit començarà el cercatasques amb la xaranga Entrompats Band, i es culminarà la jornada a partir de les 2 amb el Concert de Caramelles amb Paxanguers i DJ Nuk, al pavelló.

Diumenge 31 de març, diada central

La gran jornada caramellaire serà el diumenge 31 de març, amb les actuacions itinerants de les diferents colles. De 9 del matí a 2/4 de 3 de la tarda, el tram de carretera entre la plaça de la Serradora i la plaça de Sant Joan es convertirà en illa caramellaire i de vianants. A 2/4 de 2 del migdia es podrà veure l’actuació conjunta de caramellaires de totes les colles, que faran el ball ‘Caramellaires del Cardener’, a la plaça de Sant Joan. La festa encara es culminarà amb un sopar i un concert.