Súria instal·la dos nous camps solars al pavelló i l'escola Francesc Macià

Els nous camps solars que l'Ajuntament de Súria ha instal·lat al Pavelló Municipal d’Esports i l’Escola Francesc Macià eviten l’emissió de 40,96 tones anuals de CO2, amb una producció estimada de 144.138 kWh/any.

La instal·lació d’aquests camps solars, que ja s'ha completat, va ser impulsada per l’Ajuntament de Súria, amb el suport de la Diputació de Barcelona, que hi va destinar una subvenció de 114.785,81 euros. Aquesta subvenció forma part del programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació, en suport d’inversions locals per a la implantació d’energies renovables o comunitats energètiques.

En el cas del pavelló, la instal·lació consta de 141 mòduls sobre una superfície de 264 m2, una potència de 50 kW, i una producció estimada de 77.872 kWh/any, la qual cosa implica una reducció d'emissions de 24,99 tones de CO2 anuals.

Pel que fa a les plaques de l'escola Francesc Macià, sumen 84 mòduls sobre una superfície de 218 m2. Generen una potència nominal de 40 kW, amb una producció estimada de 66.266 kWh/any, i una reducció de les emissions de 15,97 tones anuals de CO2.

El programa sectorial Renovables 2030 de la Diputació proposa impulsar actuacions amb impacte significatiu en la reducció de les emissions locals de gasos d’efecte hivernacle i en la reducció dels costos energètics que tinguin per objecte inversions relatives a plantes fotovoltaiques, calderes de biomassa o enllumenat públic.