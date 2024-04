David Saldoni serà el número 14 a les llistes de Junts per al 12-M

L’actual diputat al Parlament de Catalunya i responsable de política municipal de Junts, el sallentí David Saldoni, repetirà a les llistes del Parlament de Catalunya, en aquest cas com a número 14 per la demarcació de Barcelona, a les llistes de Junts.

Junts per Catalunya ha situat Saldoni com a persona referent del Bages per a les properes eleccions que se celebraran el 12 de maig. Fonts del partit destaquen l'ampli bagatge que té, i el fet de ser coneixedor del món municipal, primer com a regidor, i entre el 2011 i el 2019 alcalde de Sallent, on també va ser president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, i en aquesta última legislatura diputat al Parlament de Catalunya.