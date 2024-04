Navàs arrenca avui dos dies de fira amb un centenar d’expositors

El Passeig de Ramon Vall serà de nou, aquest cap de setmana, l’artèria principal de la Fira de Primavera de Navàs, que comptarà amb un centenar d’expositors i una extensa oferta cultural i lúdica per a tots els públics. El comerç i la promoció del municipi són els eixos principals d’un certamen que també inclou un espai dedicat a la sobirania alimentària i energètica.

La Fira de Primavera de Navàs, que celebra la seva 92a edició, reunirà, avui i demà, un centenar de parades d’alimentació, artesania i tota mena de productes alimentaris i artesanals, que coincidiran al llarg del passeig. Durant els dos dies de la fira, hi haurà també espectacles, tallers, concerts i exhibicions per a públics de totes les edats, a banda de les atraccions. A més, avui al migdia, s’inauguraran els treballs de remodelació que s’han dut a terme el Casal de la Gent Gran.

La plaça Catalunya acollirà, al llarg del dia d’avui, l’espai sobiranies on es faran tallers i xerrades al voltant de les energies renovables i el consum responsable. Així, hi haurà tallers de plantes aromàtiques i de com fer planter, una xerrada sobre comunitats energètiques, a càrrec de l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central, i també es farà el col·loqui «L’entorn que ens alimenta», sobre la transformació del model alimentari i la recuperació de les plantes oblidades, que anirà a càrrec de la Xarxa per la Sobirania Alimentària de la Catalunya Central.

La cultura popular tindrà també un paper destacat a la fira amb una cercavila de gegants, avui, i actuació castellera demà, amb la participació delsz castellers de Berga i els de Caldes de Montbui. Activitats infantils i actuacions musicals, com les d’Antonio El Remendao i Corcs Drum&Organ, completaran el programa d’actes de la històrica fira navassenca.

Campanya comercial

Paral·lelament a la fira, els establiments de Navàs organitzen la campanya comercial «Fira’t tot l’any». Fins al 28 d’abril, comprar als comerços adherits permetrà als clients participar en el sorteig de diferents xecs regal valorats en 400, 200, 100 i 50 euros. El sorteig es farà a partir de l’1 de maig i es repartiran més de 1.000 euros en premis.