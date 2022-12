Al Baxi Manresa li està costant refer-se de la desbandada de jugadors que hi va haver al final de la temporada passada. Després d'un curs exitós, amb final europea inclosa, molts dels integrants de la plantilla 2021-22 van fer les maletes cap a equips amb objectius esportius superiors al del Baxi i també amb millors sous. A alguns d'ells, però, també els està costant adaptar-se a l'etapa post-Manresa.

"Alguns dels jugadors que vam tenir l'any passat i que estàvem encantats amb ells, han anat a altres equips i estan patint una mica", va reconèixer divendres passat l'entrenador Pedro Martínez, en la roda de premsa prèvia al partit dels manresans contra el Gran Canària. "Son bons, però necessiten un procés d'adaptació", va afegir el de Badalona, fent una comparativa amb el temps d'aclimatació que també estan necessitant les incorporacions de l'equip d'enguany.

A continuació repassem com els està anant aquesta temporada als jugadors que van marxar a finals de la passada.

Chima Moneke - Sacramento Kings (NBA)/Stockton Kings (G-League)

L'ala-pivot nigerià, un dels més estimats per l'afició, va deixar el Baxi Manresa per complir el que era el seu somni des de petit, jugar a l'NBA. A l'estiu es va unir als Sacramento Kings, avalat per una temporada sensacional a la lliga ACB i per haver estat escollit al millor quintet de la Lliga Endesa i haver rebut el trofeu d'MVP de la Basketball Champions League.

Als Kings, tot i que durant la pretemporada va disposar d'alguns minuts, tan bon punt van iniciar la temporada regular no va entrar en la rotació de l'entrenador, Mike Brown. El club va enviar el nigerià al seu equip afiliat de la G-League (la lliga de desenvolupament de l'NBA), els Stockton Kings, on està jugant una mitjana de 37,3 minuts per partit, amb bones estadístiques: 17,2 punts, 11,5 rebots i 3,5 assistències per partit. Aquests números han fet que Brown el cridés per al primer i el fes debutar el dia 28 d'octubre per, el dia 18 de novembre anotar els seus primers punts a l'NBA en l'enfrontament contra els San Antonio Spurs.

Amb les bones actuacions de Moneke i els altres jugadors de l'equip, els Stockton Kings han aconseguit superar la mitja taula de la G-League, trobant-se actualment en la posició número 14 (de 30 equips) amb un 50% de victòries (4 victòries i 4 derrotes).

Ismael Bako - Virtus Segafredo Bologna (Lega Basket Serie A)

Després de deixar en la memòria de l'afició de Baxi Manresa nombroses esmaixades, el pivot belga Ismael Bako va decidir canviar el rumb de la seva carrera esportiva per passar a jugar a un equip de màxim nivell europeu: el Virtus Segafredo Bologna. L'equip de la Lega Basket Serie A (la lliga italiana), és un dels grans d'Europa que cada any competeix pel màxim trofeu europeu de clubs: l'Eurolliga.

Amb Pedro Martínez, Bako va completar una temporada d'ensomni amb estadístiques molt bones: 10,3 punts per partit, 5,8 rebots per partit i 0,7 assistències per partit; tot i això, la temporada actual no està sent tan positiva com la passada, tenint estadístiques de 5,2 punts per partit, 4,4 rebots per partit i 1,3 assistències per partit. Però tal com va mencionar l'entrenador de Baxi Manresa en la passada roda de premsa, els jugadors necessiten un procés d'adaptació i l'internacional belga no és l'excepció.

Joe Thomasson - Zenit de Sant Petersburg (VTB United League)

L'escorta americà Joe Thomasson va ser un dels que va brillar en la plantilla de Baxi Manresa en la temporada passada, sobretot en l'últim tram de temporada quan va assolir diversos partits amb més de 30 punts com per exemple el partit contra l'UCAM Múrcia on va tenir números de: 33 punts, 6 assistències i 5 rebots; a més la valoració d'aquell partit va ser de 35, la més alta en la seva trajectòria a la Lliga ACB. Actualment, el present de l'ex del Manresa passa pel Zenit, equip de la primera divisió russa de bàsquet.

L'equip rus es troba ara com ara en la tercera posició de la VTB United League, havent guanyat els seus últims 5 partits i amb una temporada magnífica fins al moment amb, 10 victòries i només 2 derrotes.

L'escorta està disposant de 15,5 minuts per partit els quals li estan permetent anotar 4,9 punts per partit, recollir 1,7 rebots per partit i regalar 2 assistències per partit. Cal remarcar que les estadístiques de Thomasson en els seus primers 5 partits de Lliga Endesa van ser de 7,8 punts per partit, 1,8 rebots per partit i 1,8 assistències per partit. Amb el temps el més probable és que el nord-americà es vagi adaptant i vagi millorant els seus números.

Sylvain Francisco - Peristeri BC (A1 Ethniki)

Sylvain Francisco, el "Ciscu", va ser un dels jugadors més "elèctrics" de la plantilla, amb un gran maneig de pilota i nombrosos "highlights". Alguns dels partits pels quals se'l recorda són el que es va enfrontar al San Pablo Burgos, on va anotar el seu màxim de punts de la temporada (28), i el partit contra el Morabanc Andorra, en el que va exhibir el seu màxim de triples en un partit de la temporada (6).

Actualment, el base francès ha trobat nova casa a Grècia, concretament amb el Peristeri, un equip de la primera divisió grega. L'equip de Francisco es troba actualment en la tercera posició de la taula, havent assolit 5 victòries i 2 derrotes. El temps de joc de l'internacional francès està sent de 21,8 minuts per partit.

Però, tot i comptar amb més minuts que a Manresa i havent millorat les seves estadístiques de rebots i assistències per partit respecte a la seva temporada al Baxi, (2 rebots per partit i 3,7 assistències per partit al Peristeri contra 1,3 rebots per partit i 3,3 assistències per partit al club manresà), la quantitat de punts que anota són menors, amb 7,7 punts per partit a l'equip grec contra els 10,6 punts per partit que anotava amb l'equip del Bages.

Yankuba Sima - Umana Reyer Venezia (Lega Basket Serie A)

Després de 4 temporades al Baxi Manresa, el pivot exmanresà Yankuba Sima va decidir canviar el rumb de la seva carrera per anar a jugar a Itàlia. L'equip amb el qual Sima ha arribat a un acord, temptat per les estadístiques positives i ascendents de l'internacional espanyol: 17,8 minuts per partit, 7,6 punts per partit, 4,1 rebots per partit i 1 assistència per partit, ha estat l'Umana Reyer Venezia, amb el qual ja ha disputat fins a 5 partits.

El començament per al nou jugador del Venezia no ha sigut el millor que es podria imaginar, completant actuacions que li atribueixen estadístiques de 7,2 minuts per partit, 1,6 punts per partit, 1,8 rebots per partit i 0,8 assistències per partit. La temporada de l'equip venecià ha començat havent completat 4 victòries i 4 derrotes i ocupant la setena posició en la taula classificatòria (d'un total de 16 equips).

Tot i que encara no hi ha hagut l'enfrontament de l'equip de Bako i Sima en la lliga italiana, tal partit es produirà el pròxim 15 de gener de 2023 al pavelló del Virtus Segafredo Bologna.

Luke Maye - Covirán Ganada (Lliga ACB)

El nord-americà Luke Maye va arribar a Manresa provinent del Trentino de la lliga Italiana, on tenia unes mitjanes de 12,3 punts per partit, 6 rebots per partit i 1,3 assistències.

Tot i les estadístiques presentades per l'ala-pivot a la lliga italiana, que sens dubte incitaven al positivisme, les seves estadístiques van baixar en arribar a la Lliga ACB, acabant la temporada 2021-22 amb unes mitjanes de 16,5 minuts per partit, 8,2 punts per partit, 3,4 rebots per partit i 0,5 assistències per partit.

Tot i això, el Covirán Granada, un equip que acabava de pujar de LEB Oro, es va interessar en Maye, el qual al final, va aconseguir realitzar la implementació del, ara, ex del Baxi Manresa.

Des de la seva arribada a Granada Maye ha aconseguit millorar les seves estadístiques notablement, comptant ara com ara amb 25,6 minuts per partit, 11,8 punts per partit, 7,5 rebots per partit i 1,3 assistències per partit.