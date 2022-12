Valtonen coincidirà amb el fill de Derrick Alston en la seva cessió al Rostock

La cessió del jugador del Baxi Manresa Elias Valtonen a la lliga alemanya té un seguit de punts en comú amb la seva pròpia trajectòria i també amb la del club al qual pertany dignes de tenir en compte. El club bagenc va anunciar dilluns al matí que l'ala finlandès jugaria cedit el que resta de temporada a la Bundesliga, sense arribar a especificar-ne l'equip. Va ser el mateix jugador qui, en una piulada, va confirmar hores després que actuaria als Rostock Seawolves, un conjunt de la banda de l'antiga Alemanya de l'est que presenta una sèrie de particularitats. A més, Valtonen va dir a reveure als aficionats del Congost amb una piulada a Twitter en català.

Gràcies a tots pels anims des de Manresa! I molta sort per a la resta de la temporada🤜🏻



Zeit zur Arbeit zu kommen @HRO_Seawolves 🇩🇪💪🏼 https://t.co/WZPclCSxfj — Elias Valtonen (@EliasValtonen) 5 de diciembre de 2022

Els Rostock Seawolves són un conjunt emergent que va aconseguir l'ascens des de la segona categoria la temporada passada. Es dona la circumstància que van fer-ho després de vèncer a la final, al millor de dos partits, els Tübingen Tigers, precisament l'equip del qual procedia Valtonen en ser fitxat la primavera del 2021 pel Bàsquet Manresa. En aquella final, l'equip de Rostock va vèncer per 81-73 en el partit de casa i per 77-78 a domicili.

Actualment, els Seawolves ocupen una destacada vuitena posició a la Bundesliga, amb quatre victòries i quatre derrotes, tot i que els quatre últims partits els han perdut després d'una arrencada amb quatre triomfs. I si ens capbussem en la seva plantilla veiem un nom que sona molt per Manresa. Es tracta de Derrick Alston júnior, el fill del pivot amb el qual el TDK va guanyar la lliga d'ara fa justament 25 anys. El jove Alston està fent una molt bona temporada, amb una mitjana de 20,3 punts, màxim anotador de la competició, i 15,4 de valoració a Rostock. De fet, ell va néixer el 17 de setembre del 1997, un parell de mesos després que el seu pare fitxés pel Manresa.

De fet, quan només tenia tres mesos, els dos Alston van participar en un pessebre vivent que va muntar Regió7 per a l'especial de Nadal d'aquell any.

Tornant a Valtonen, el debut amb el seu nou equip podria arribar aquest diumenge, quan els Rostock Seawolves reben l'Oldenburg a la seva pista. De fet, al compte d'Instagram dels Rostock Seawolves, el finlandès ja ha fet les primeres declaracions

En aquestes declaracions, Valtonen explica que ja ha fet un volt per la ciutat i ha conegut els seus companys. També s'ha definit com un jugador "versàtil, que pot jugar de tres i de quatre i que jugar en defensa i en atac té la mateixa importància" per a ell. També va tenir paraules per a la seva nova afició, de qui va dir que "crea un gran ambient. Intentaré aportar energia i bones sensacions".