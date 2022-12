Objectiu Baxi Manresa: vèncer a la Champions és imperatiu

Després d’un nou parèntesi de dues setmanes, el Baxi Manresa afronta la cinquena jornada de la primera fase de la Basketball Champions League amb la necessitat de superar el seu oponent per mantenir el lideratge del grup F i, així, poder classificar-se de forma directa per a la segona fase sense haver de jugar una eliminatòria a tot o res, l’anomenat play-in, a primers de gener. La derrota encaixada contra l’SL Benfica (82 a 92) obliga els jugadors de Pedro Martínez a imposar-se, avui, al Llemotges CSP i, d’aquí a quinze dies, a la pista del VEF Riga.

El partit d’avui al pavelló del Nou Congost (20.30 hores) serà un duel entre dos equips immersos en dinàmiques del tot contraposades. Des que el Baxi Manresa i el Llemotges CSP es van enfrontar el primer cap de setmana d’octubre a terres franceses (73 a 76), els manresans s’han submergit en una profunda crisi de joc i de resultats propiciada per la inesperada marxa de Justin Hamilton, les lesions de nombrosos basquetbolistes (Guillem Jou, Tyson Pérez, Babatunde Olumuyiwa, etc.) i per la constatació que, sense el pivot californià, l’estructura del joc interior de la formació manresana era del tot inconsistent i gens competitiva.

En contraposició, el conjunt representatiu de la capital de la regió occitana del Llemosí ha revertit la dinàmica negativa en la qual es trobava a primers d’octubre, quan havia perdut els tres partits disputats de la lliga francesa, la LNB-Pro A. D’aleshores ençà, el Llemotges CSP només ha cedit una derrota a la competició estatal, contra el líder Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (78 a 69), i en les últimes jornades ha sotmès l’AS Mònaco (80 a 84), el JDA Dijon (81 a 77) i, dissabte, l’Asvel Villeurbanne (82 a 71), una formació que competeix a l’Eurolliga. El balanç actual del sisè classificat de la LNB-Pro A és de set victòries i quatre derrotes.

Una de les claus del salt qualitatiu que ha experimentat el rendiment de l’equip entrenat per Massimo Cancellieri són les immillorables prestacions que ofereix el base nord-americà Bryce Jones (28 anys, 1,83 m), jugador que va aterrar al conjunt francès l’estiu passat. Dissabte, en el matx contra l’Asvel Villeurbanne, Jones va anotar 28 punts (8/15 en tirs de camp, 9/9 en tirs lliures), va capturar dos rebots i va servir dues assistències (25 crèdits de valoració). Probablement per lesió, Bryce Jones no va jugar el partit de la primera jornada de la Lliga de Campions i només ha pres part en sis confrontacions de la lliga francesa. Les seves mitjanes en aquests duels són de 16 punts, 2 rebots i 4,8 assistències en 28 minuts jugats per partit.

L’escorta Javontee Hawkins (13,4 punts, 3,6 rebots i 1,7 assistències), l’ala Nicolas Lang (13,6 punts, 2,7 rebots i 2,3 assistències) i l’ala-pivot Desi Rodríguez (12,6 punts, 6,4 rebots i 1,3 assistències) completen la columna vertebral del Llemotges CSP. A la posició de pivot, es reparteixen els minuts i el protagonisme el francès Wilfried Yegueti (2,03 m) i l’alemany Gavin Schelling (2,06 m). L’escorta nord-americà Jayvon Graves (23 anys) és el valuós sisè jugador de la formació occitana (9,6 punts, 2 rebots i 2,6 assistències en 12,9 minuts jugats per partit).

Pel que fa al partit contra el Llemotges CSP, el base Frankie Ferrari va manifestar que «el conjunt francès és un equip físic que està jugant molt bé, últimament. Els seus jugadors vindran a Manresa a oferir la seva millor versió». Ferrari va sentenciar que «hem de donar-li una alegria a l’afició, els nostres seguidors s’ho mereixen». Per la seva banda, el capità Guillem Jou va incidir en el fet que «ens enfrontem a un equip avalat per la seva dinàmica positiva». «Hem de treure el caràcter i l’energia que ens caracteritza», va reblar.