El Bàsquet Manresa infantil A haurà de superar aquest dijous, a partir de les 12.15 hores (YouTube de l'ACB) el potent Gran Canària per accedir per segon any consecutiu a la fase final de la Minicopa Endesa, que el proper mes de febrer es jugarà a Badalona. Els jugadors de Gerard Carrión han caigut derrotats aquest dimecres a la tarda per 83-58 contra un Betis que s'ha mostrat molt superior i que, d'aquesta manera, ha obtingut el bitllet per a la cita badalonina. Les estadístiques del partit les podeu trobar AQUÍ.

En el duel determinant, que arribava després que les dues formacions s'haguessin desfet en els partits anteriors de la Fundación Breogán i del Carplus Fuenla, els andalusos han tret partit de la seva superioritat física, sobretot per la banda de dos jugadors, els ales Antonio Arroyo, autor de 29 punts, i el moldau Denis Cazacu, que ha arribat als 21. Aquest darrer ha estat qui ha protagonitzat les millors accions en el tram final del segon període, que ha estat quan els sevillans han protagonitzat l'escapada definitiva. Per la banda manresana, no han pogut destacar els mateixos jugadors que tan bones actuacions havien tingut anteriorment. Eric Runsó, que dimarts va anotar 17 punts contra els gallecs, i Martí Marco, autor de 16 en aquest partit i de 31 contra el Fuenlabrada, s'han quedat en aquesta ocasió en 2 i 6, respectivament, molt ben controlats. Només l'ala Izan Huéscar, amb 11, ha superat el doble dígit en anotació. Un rival duríssim Després d'haver quedat segon en el seu grup, el Bàsquet Manresa es jugarà ara el bitllet per anar a la Minicopa amb el Gran Canària, un conjunt que ha caigut en l'últim partit del dimecres contra el Valencia per 81-76, un resultat que dona l'accés a Badalona als amfitrions. Com sol ser habitual en els conjunts insulars, aquest de Las Palmas té una gran potència física. En aquesta línia destaca el pivot senegalès Malang Adjiba Badji, de 2,02 metres d'alçada. No queden gaire enrere els 197 centímetres de l'eslovè Lun Jarc i sis jugadors més passen de l'1,80. El Manresa, per exemple, només en té tres, per damunt d'aquesta alçada. El Gran Canària havia derrotat, abans de perdre contra el València, al Casademont Saragossa (73-45) i al Bilbao Basket (25-76). Abans de la segona semifinal, es jugarà la primera, a les deu del matí, entre el Cajasiete Canàries i l'UCAM Múrcia. Aquest dimecres, a part del Betis i el València, han obtingut el bitllet el Barça i l'Unicaja. S'afegeixen al Reial Madrid, vigent campió, i al Joventut, organitzador.