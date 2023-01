El Baxi Manresa perd una bona oportunitat a Santiago i cau a la pròrroga (104-99)

El Baxi Manresa ha caigut a la pista del Monbus Obradoiro per 104-99 després d'un temps suplementari un partit molt emocionant que ha tingut a la mà. Però l'avantatge de sis punts a un minut i mig per al final s'ha evaporat i, en la pròrroga, els bàsquets de Robertson i els germans Scrubb i errades poc habituals en Adam Waczynski han portat l'equip, novament, a la zona de descens.

Amb la baixa de Harding i la no inclusió a la convocatòria de Tyson Pérez, que ja no va jugar divendres, el Baxi ha iniciat bé el partit. Una defensa molt agressiva ha complicat molt la vida a l'Obradoiro i un parell de triples, de Geben i Ferrari, més un 2+1 en un bon rebot ofensiu de Jou han establert el 3-11 inicial. Però si hi havia un perill conegut era el de Kassius Robertson. L'escorta dels gallecs és un anotador compulsiu que, quan agafa la ratxa, és molt complicat de parar, i ha iniciat un recital amb el triple que ha suposat el 6-11 a cinc minuts i mig per al primer descans.

A més, aquest encert ha esperonat els locals i els canvis tampoc no han anat bé al Baxi. No ha trobat anotació, Robinson s'ha carregat amb dues faltes, i el segon triple de Robertson ha escenificat el canvi de lideratge (15-14). En el tram final, al Baxi li ha costat molt trobar bones opcions i dos tirs lliures del Phil Scrubb han suposat un 21-17 escurçat en dos punts per un bon bàsquet de Geben, el pivot més solvent fins aleshores.

El segon capítol semblava que arrencava amb menys ritme i algunes accions confuses en serveis de fons. Però un triple de Vaulet (23-26) ha despertat els amfitrions. Tres triples consecutius, de Vicedo, Westermann i Phil Scrubb obrien un forat que ampliava després Álvaro Muñoz amb un 2+1 (35-28). Ha estat llavors, quan pitjor estaven les coses, que ha aparegut Dani Pérez per obligar al tècnic local a aturar el partit després d'encertar dues vegades de tres punts (35-34, a 5 minuts).

Agafa el rebot i corre

Ha estat el preludi d'uns bons minuts per als manresans ja que, tot i un bàsquet d'Edgar Vicedo, el Baxi ha pogut controlar el rebot en el tram final del quart i córrer. D'això n'han sortit molt beneficiats jugadors atlètics com Robinson i, sobretot, Musa Sagnia, amb contraatacs de llibre (41-47). A més, Westermann només ha anotat un tir lliure i un bàsquet de Geben a 1,5 segons per al final ha donat set punts als bagencs en l'equador del partit (42-49).

Malgrat que el mateix lituà també ha anotat el primer bàsquet de la represa, un parell d'accions desencertades de Vaulet i dos triples permesos a Vicedo i Phil Scrubb han permès a l'Obradoiro tornar al partit (50-51) i al madrileny empatar a 52 als tres minuts de l'inici. A més, un Geben cansat i diferencial a la zona cometia una absurda tercera falta. La sensació era que el Baxi havia perdut una bona ocasió de trencar el partit i, a més, els següents minuts han estat pitjors.

Perquè un protagonista inesperat, Edgar Vicedo, ha anotat vuit punts, amb un altre triple i un 2+1, per posar quatre punts de diferència per als santiaguesos (62-58). Han estat minuts en què Jou ha mantingut el seu equip amb dos bons bàsquets i, quan ha tornat a la pista un equip més físic i Moncho Fernández ha donat descans als seus homes més encertats, el Baxi ha remuntat de la mà del físic de Badio i de Robinson (64-66, a 2.29). La igualtat s'ha imposat en el tram final, amb encerts del mateix nord-americà i de Blazevic, i el Baxi ha anat a l'última aturada guanyant de dos (70-72).

Es preveia un final igualat i qualsevol jugada comptava molt. El Baxi ha tornat a buscar Geben, però el lituà ha comès la quarta falta. Els locals, per la seva falta, trobaven primer Álvaro Muñoz i després Phil Scrubb, però no es podien posar a davant (76-78, a 6.14). A més, els bagencs entraven molt aviat en bonus i l'Obradoiro gaudia de molts tirs lliures.

No calia la pròrroga

Aleshores ha aparegut un Waczynski molt gris fins aleshores per fer un bàsquet i un triple, tots dos a tauler, que feien creure que la sort beneficiava al Baxi (78-83, a quatre minuts). A més, després de dos tirs lliures per als gallecs, el polonès treia un 2+1 i establia un esperançador 80-86, a 2.46. Els manresans buscaven Geben, després d'un bàsquet de Phil Scrubb, i aquest treia fonaments per al 82-88 a 2.05. Llavors, Badio ha relliscat i ha comès una falta a Robertson quan aquest llançava un triple. Els tirs lliures han deixat el 85-88 a 1.51, però en la següent acció, Ferrari se l'ha jugada i ha clavat un gran triple (85-91). Però no havia acabat tot. Scrubb anotava, Ferrari perdia la bola i Robertson encertava uns safata (89-91, a 40 segons).

Pedro Martínez ha posat Dani Pérez a la pista, però Waczynski ha fallat i Jou ha comès falta a Thomas Scrubb a 17 segons. El canadenc no ha fallat (91-91) i el Baxi tenia, en teoria, l'última bola. Però Ferrari s'ha atabalat i el tir final de Dani Pérez, desequilibrat, no ha entrat.

L'inici de la pròrroga ha estat erràtic per les dues bandes, amb pèrdues i faltes en atac en el primer minut i mig. Ha hagut de ser Robertson qui ha encertat, com no, des dels tirs lliures (39 intentats per 22 dels visitants en aquest moment). Geben l'ha respost des de la mateixa distància (93-93) i llavors ha aparegut Robertson anotant un triple i traient la quarta falta de Jou (97-93, a menys de tres minuts). Geben ha tornat a encertar tirs lliures, però Robertson anava llançat i assistia Guerrero.Afortunadament, Jou ha encertat de tres i Robertson ha fallat una safata fàcil. Waczynski ha errat després un tir lliure (99-99) i el capità visitant se n'ha anat al carrer per cinc faltes. Phil Scrubb també ha fallat un tir (100-99, a 1.22) i Waczynski un tir de tres que semblava fàcil. El Baxi ha tingut una altra oportunitat per una errada de Robertson i Geben ha fallat un tir obert.

Faltava la desesperada. Dani Pérez ha comès falta a Phil Scrubb, que ha situat el 102-99 a 15 segons. Waczysnki ha tornat a tirar un triple tot sol, però ha errat i Geben ha comès la cinquena falta i l'altre Scrubb, Thomas, no ha perdonat (104-99, a 10 segons). La situació ja era desesperada i Ferrari l'ha tancada amb un triple errat.