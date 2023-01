Una de les notícies que va marcar el partit disputat aquest diumenge entre el Baxi Manresa i el Casademont Saragossa ha estat la no presència d'un dels descartats, Tyson Pérez, al pavelló durant el partit.

Sí que hi era l'altre jugador descartat, Dani García, i el lesionat Babatunde Olumuyiwa, però no un Tyson que en els últims partits, amb els nous fitxatges, no ha entrat en els plans de Pedro Martínez. Tot apunta que l'ala-pivot, que està cedit per l'Andorra, sortirà properament de la plantilla, no se sap encara si de retorn al Principat o com a reforç d'un dels bastants equips de l'ACB que necessiten pivots.