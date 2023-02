El Bàsquet Manresa ha conegut aquest dimecres la notícia de la mort d'un dels seus antics jugadors, important en l'ascens de l'aleshores anomenat Manresa EB el 1985. Àngel Marsal ha mort als 61 anys després de no poder superar un càncer que tenia des de fa temps. De fet, ja no va poder assistir fa poques setmanes a un dinar d'antics jugadors que es va fer a Manresa, previ a la visita del Saragossa al Congost, per un agreujament de la seva salut. El seu cos ha estat traslladat aquest dimecres al tanatori de Ripollet, on aquest dijous, a les 12.30 hores, se li farà la cerimònia funeral.

Marsal va ser pivot del Manresa durant dues temporades molt recordades. En la primera, va assolir l'ascens a l'ACB procedent de la Primera B d'aleshores amb un grup de jugadors format per Jordi Creus, Pep Palacios, Lluís Blanco, Alfons Oleart, Jordi Planell, Jordi Puigdellívol, Jerry Herranz, Àlex Gordillo o el traspassat fa un any i mig Lluís Alcañiz. Els tècnics d'aquella formació eren Francesc Canellas i Miquel Bataller, amb l'assessorament de Moncho Monsalve. Es tractava d'un pivot que no arribava a dos metres, bon defensor i que capturava molts rebots. En l'any a l'ACB, el 1985-86, no va jugar gaire ja que llavors no es feien gairebé canvis i el seu lloc era ocupat pels mítics estrangers Clyde Mayes i Rolando Frazer, amb el relleu de Miquel Tarín. Marsal es va formar a la Salle Bonanova de Barcelona i va jugar amb el Náutico de Tenerife fins que va fitxar pel Manresa. Després, va jugar en el Sant Cugat i mitja temporada amb el Celta, a Segona Nacional.