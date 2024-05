Martorell reobre el centre de maternitat especial per a parts naturals tancat des de gener del 2023

El Centre de Naixements de Martorell reobre les portes després de romandre tancat durant més d’un any per falta de llevadores. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, que dirigeix el centre, va exposar aquesta mancança com a causa principal del tancament. L’organització, era una de les dues úniques opcions que les dones catalanes disposaven per tenir un part no medicalitzat, a part de la casa de naixements de Can Ruti de Badalona (Hospital Germans Trias), és a dir, parts naturals però dins d’un entorn segur.

El Centre de Naixements va aturar temporalment la seva activitat el gener del 2023 per iniciar un període de reformulació del servei en el qual han participat tots els professionals implicats en el seguiment de l’embaràs, el part i el postpart. D’aquesta manera, les llevadores, juntament amb l’equip de ginecologia i obstetrícia, pediatria, i la resta de professionals que intervenen en el procés, han creat una nova Unitat Materno-Infantil per atendre de forma integral a les famílies que donen a llum a l’hospital, ja sigui a la sala de parts convencional o al Centre de Naixements. En la validació dels procediments i protocols d’aquesta nova Unitat han comptat amb el suport de BCNatal, el centre de medicina maternofetal i neonatal de l’Hospital Sant Joan de Déu Barcelona i l’Hospital Clínic.

La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge i el conseller de Salut, Manel Balcells, han comparegut amb motiu de la reobertura per visitar les instal·lacions, servei que s'ha reiniciat aquest mes de maig. “Molt content de poder anunciar la reobertura del servei, sobretot després de romandre tancat per unes dificultats tecno-logístiques”, destaca Balcells. Des de l’equip tècnic de l’Hospital Comarcal de Martorell s’ha ressaltat la importància de tenir unes instal·lacions on les dones obtinguin un servei amb “model de prepart, part i postpart segur, amb respecte i el més natural possible, on les dones puguin decidir per elles mateixes”.

L’equip del centre de naixements comptarà amb un total de 22 llevadores (el doble que abans del tancament), algunes d’elles formen part del grup que va plegar fa un any. Vinculats al nou servei hi ha una trentena més de professionals, a part de ginecòlegs, obstetres, pediatres i infermeres. Aquestes llevadores també portaran els parts de tot l’hospital. “És una aposta necessària per garantir l’autonomia d’un nou model de part que posi en el centre d’atenció a les dones i el feminisme, que estiguin informades en tot moment mentre es tenen en compte els seus processos emocionals. Els nostres cossos, la nostra sexualitat i la nostra reproducció han d’estar al centre de les polítiques feministes”, destaca la consellera Tània Verge.

La preocupació de les famílies continua vigent, on un centre que ha donat ha vist com més de 470 gestants donaven a llum, tanqués de cop per suposada “inacció política”. Representants de les famílies van intentar reclamar la seva reobertura amb una carta liderada per 173 gestants usuàries i 71 persones acompanyants, on manifestaven incredulitat i indignació davant d’una decisió publicada a través de diversos mitjans de comunicació. Un any després, obtenen el que buscaven, aquest cop amb un nou model i el doble d’equip humà. “Dels problemes n’hem de treure oportunitats i el que hem fet és establir unes noves mesures internes, algunes relacionades amb persones i d’altres amb circuits per poder resoldre-ho i buscar nous talents per aquest nou projecte, on poder cobrir les necessitats de les famílies”, assegura Jordi Trelis, nou director general de la Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

La llevadora referent de la Fundació, Lluna Orus, ha explicat que les principals necessitats que busquen resoldre un cop la dona ingressa al centre de naixements és “buscar el confort de les famílies i que se sentin acompanyades en tot moment. Al final, el que vol la dona és el més important i nosaltres treballem per complir les seves expectatives”, afirma Lluna.

Martorell va tenir el primer centre a Catalunya

El Centre de Naixements de l’Hospital de Martorell va obrir l’any 2017 inspirat en el model d’altres països europeus i es va convertir en el primer d’aquestes característiques a Catalunya.

Interior d'una de les sales del centre de naixements de Martorell / Sergi Botella Sansó

A diferència d’una sala de parts naturals, el Centre de Naixements s’ubica fora del bloc obstètric i és un servei liderat per l’equip de llevadores, que són una figura cabdal en l’acompanyament a la salut sexual i reproductiva de les dones. Consta d’una habitació àmplia similar a la d’un domicili amb diferents espais i elements per treballar el procés del part: una banyera, un llit, unes lianes, una cadira de parts i llums regulables, entre d’altres.

D’aquesta manera, les famílies que desitgen un part natural disposen d’un entorn adequat a les seves necessitats que alhora garanteix la màxima seguretat al trobar-se en un entorn hospitalari.

El centre atén a totes les mares que desitgen donar a llum en aquest espai, sempre que compleixin uns criteris específics per garantir que el procés podrà desenvolupar-se correctament.